Nicolás Córdova reconoció que el inicio del Mundial Sub 20 tuvo un componente difícil de manejar para la selección chilena. Además del rival, Nueva Zelanda, que por muchos momentos del partido representó una dificultad importante. “Fue muy duro”, dijo el DT en diálogo con DSports tras el emotivo 2-1 con gol de Ian Garguez sobre el final.

“Es un equipo fue súper físico. Sabíamos que iban a cerrar mucho los espacios en el medio. Pusimos los dos interiores más de juego, Lautaro (Millán) y Agustín (Arce), pero nos costó encontrarlos. Cerraban muy bien”, aseguró Córdova sobre el volante ofensivo de Independiente de Avellaneda y el mediocampista formado en Universidad de Chile que juega a préstamo en Deportes Limache.

Añadió con los detalles del contexto de este partido ante los oceánicos. “También obviamente pesa el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco maravilloso de público”, manifestó el jefe técnico de las selecciones juveniles y DT de la Roja para menores de 20 años, que valoró a los hinchas que fueron al Estadio Nacional.

Nicolás Córdova da indicaciones ante Nueva Zelanda. (Andres Pina/Photosport).

“Se hizo un buen partido, hay mucho que mejorar aún, hay que seguir creciendo, pero es súper importante empezar así”, dijo Córdova, quien ya piensa en la segunda fecha. El martes 30 de septiembre, Chile se medirá a Japón, que comenzó el certamen con un triunfo ante Egipto.

ver también Chile en el Mundial Sub 20: Todo sobre el Grupo A, fixture y tabla de posiciones

Córdova aplaude el triunfo sobre la hora del debut en el Mundial Sub 20: “El envión adrenalínico…”

Para Nicolás Córdova, este debut triunfal en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda es muy importante. “El envión adrenalínico que te da ganar al último minuto en tu casa es grande”, expuso el otrora volante ofensivo de vasta experiencia en el fútbol italiano.

Publicidad

Publicidad

“El equipo entendió después del gol, la intención de ir a buscar el partido. A ratos se nos perdió la pelota, ellos juegan bien. Viene un partido difícil con Japón”, manifestó Córdova, quien hace unos días citó como ejemplo a seguir al cuadro asiático.

Aquel duelo frente a los nipones será el martes 30 de septiembre, mientras que Nueva Zelanda se medirá al cuadro egipcio en la segunda jornada. Por ahora, todo va bien para el equipo chileno.

Publicidad

Publicidad