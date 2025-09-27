Es tendencia:
Mundial Sub 20

Córdova los apuntó como ejemplo a seguir: Japón venció a Egipto y dio el primer golpe en el grupo de Chile

Japón abrió el Grupo A con una victoria ante Egipto y varios argumentos a favor del entrenador de Chile, que los puso como ejemplo.

Por Jorge Rubio

Fue una clara victoria nipona ante Egipto.
Fue una clara victoria nipona ante Egipto.

El partido entre Japón y Egipto sirvió de apertura para el Grupo A del Mundial Sub 20, que tiene a Chile como país organizador. De hecho, la Roja de la categoría tuvo su debut ante Nueva Zelanda para cerrar la primera jornada de la zona, que vio al equipo del Sol Naciente vencer por 2-0 a los Faraones.

Los nipones mostraron una superioridad marcada que se evidenció en el resultado. Sorprendió que el equipo asiático contaba con el portero Alexandre Pisano, quien es nacido en suelo japonés, pero hijo de canadienses. Mide casi dos metros (1,97) y juega en el Nagoya Grampus de su país natal.

Todo comenzó a aclararse para los japoneses en los 29 minutos de la primera parte, cuando dispusieron de un lanzamiento penal. Lo ejecutó muy bien Rion Ichihara, lateral derecho que pertenece a los registros del Omiya Ardija. El equipo azul sentenció la victoria en el segundo tiempo.

Alexandre Pisano, el arquero de Japón en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Andres Pina/Photosport).

Alexandre Pisano, el arquero de Japón en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Andres Pina/Photosport).

Aunque recién iniciado el segundo tiempo pegaron el golpe de nocaut a los africanos. El delantero Hisatsugu Ishii, que milita en el Shonan Bellmare de la J1, la primera división nipona, fue quien marcó el 2-0. Anotó mediante un tiro muy bien dirigido que pegó en el poste antes de ingresar al arco.

Japón vence a Egipto días después de que el DT de Chile los puso de modelo a seguir

Japón derrotó a Egipto con varios aspectos que le dieron la razón al entrenador de Chile, Nicolás Córdova, quien hace pocos días los situó como un ejemplo a imitar para salir del pozo que dejó a la selección chilena adulta como colista de las Eliminatorias 2026.

Pues bien, el equipo asiático se mostró como un rival fuerte y superó a su escollo con claridad en el césped impecable del Estadio Nacional. El pitazo final del argentino Darío Herrera desató el jolgorio japonés, quienes se despidieron de los egipcios muy respetuosamente.

Japón sacó cuentas alegres y tres puntos en el debut del Grupo A en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Japón sacó cuentas alegres y tres puntos en el debut del Grupo A en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y después se dieron el tiempo de compartir con los japoneses presentes en el reducto deportivo del país. Japón será el segundo rival de Chile en esta contienda. Vaya si dejaron sus credenciales para tomar nota. Ahora les toca ver las que tiene el Equipo de Todos frente a Nueva Zelanda.

