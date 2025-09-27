Damián Pizarro quedó fuera de la nómina de la Roja para el Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país. El delantero que ahora milita en el Le Havre de la Ligue 1 deberá mirar la cita mundialista desde la distancia.

En un principio, se pensó que su negativa a participar en un amistoso previo de la selección lo había condenado. Sin embargo, Nicolás Córdova aclaró que, pese a la polémica, no pensó en vetar al centrodelantero, quien finalmente no fue cedido por su club para participar del Mundial.

“Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró”, comentó el DT en D Sports.

Sobre la polémica ausencia de Pizarro por rechazar un amistoso para privilegiar su descanso, Córdova contó: “Me preguntaron y yo respondí. Jamás dije que no iba a venir nunca más. Lo único que dije es que ha preferido irse de vacaciones que venir a las fechas FIFA de la selección“.

“Queremos que Damián Pizarro juegue en Europa”

Además, el DT de la Roja Sub 20 le deseó el mejor futuro a Damián Pizarro en Le Havre. “Nosotros como proyecto queremos que él juegue en Europa, que le dé la chance al técnico de la selección mayor en breve de que sea convocable, porque hoy en día Chile no tiene un ‘9’ nominal“.

“Entonces, no podemos condenarlo por una elección, que puede estar bien o mal, porque es una materia prima que Chile debe rescatar“, agregó.

“Damián Pizarro tiene que jugar en Europa, depende de él porque tiene condiciones para ser el ‘9’ de Chile. Tiene 20 años recién. Le estamos exigiendo a un chico de 20 años porque jugó muy bien con 18. Para nosotros hubiese sido muy importante tenerlo. No está, pero cuando no está uno aparecen otros jugadores y esperamos que aparezcan los demás“, cerró.