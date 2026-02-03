Es tendencia:
Es la promesa de Chile, decepcionó en el Mundial Sub-20 y ahora jugará en Tercera División de España

No tuvo un buen Mundial Sub-20 y tampoco sumaba muchos minutos en su equipo. Es por eso que se fue a la tercera categoría española.

Por Jose Arias

Cambio de equipo para una de las esperanzas del fútbol chileno.
Si bien se esperaba mucho más, la Selección Chilena Sub-20 cumplió casi con lo mínimo en el Mundial organizado en casa. Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron un buen Sudamericano de la categoría, pero una cita planetaria para el olvido.

Y uno de los que decepcionó en ese entonces, junto con el equipo, fue Willy Chatiliez. El delantero jugó alrededor de sesenta minutos en el Mundial, dejando una imagen gris.

Pese a ello, se espera mucho de él Esto, debido a su progresión desde la filial del Badalona, hasta la titularidad en el Huesca, en España. La carrera parecía meteórica, pero…

Ficha por un club de Tercera División

Sólo 127 minutos ha jugado Chatiliez en la actual temporada con el Huesca. Los escasos momentos de juego y la falta de espacio en el plantel que milita en la Liga 2 hicieron que se tomara una radical decisión.

Así, el club decidió mandarlo a préstamo. Chatiliez ahora jugará en la Tercera División de España (Primera RFEF), donde vestirá los colores del Cartagena FC. La idea es darle un poco más de experiencia al veinteañero.

“El extremó recaló el verano de 2024 en el filial de la SD Huesca, incorporándose a la dinámica del primer equipo en los primeros meses de competición. Llegó a debutar con este en Copa del Rey, en el mes de octubre, y logrando marcar su primer gol como profesional en el partido frente a la SD Eibar. Además de convertirse, en este mismo periodo, en habitual en las convocatorias de la selección de Chile Sub 20, participando en el reciente mundial de la categoría”, señaló el club en un comunicado con tintes de despedida.

Chatiliez en una disputa de balón en el duelo ante Japón | Photosport

¿Cuánto jugó Chatiliez en el Mundial Sub-20?

Fueron escasos minutos los que pudo jugar Willy Chatiliez en la Sub-20. Primero, ingresó en los descuentos del duelo ante Nueva Zelanda. Luego, jugó 58 minutos en la derrota ante Japón. De ahí en adelante, Córdova no contó más con él.

