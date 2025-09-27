La Roja debuta este sábado 27 de septiembre contra Nueva Zelanda en el debut del Mundial Sub 20 y se espera una gran asistencia en el Estadio Nacional a las 20:00 horas. Sin embargo, un serio problema afecta a varios hinchas que se harían presentes en el estreno mundialista.

A solo horas del inicio de la Copa del Mundo, un grupo de personas recibió un correo de parte de la tiquetera a cargo de las entradas para el evento. En él, se les informaba la devolución de sus boletos.

“Nos dirigimos a ti para informarte de una situación especial que afecta a tu compra de entradas en el sector General Andes del Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025“, dice el mensaje que les llegó a varios hinchas.

“Por disposición del Comité Organizador Local, se habilitó un espacio destinado a personas con movilidad reducida, lo que implica la reasignación de algunos asientos previamente adquiridos en dicho sector“, agrega. Como no quedaban más entradas para el debut, los hinchas reubicados perdieron sus boletos.

Hinchas denuncian cancelación de entradas a horas del Mundial Sub 20

“En tu caso, lamentablemente no es posible ofrecer una reubicación, debido al stock disponible en el partido, por lo que procederemos a realizar la

devolución total de tu compra“, escribieron desde Ticketplus a los hinchas afectados.

“Sabemos que este tipo de ajustes pueden generar molestias y por eso te pedimos sinceras disculpas. Esta medida responde exclusivamente a la obligación de garantizar un espacio inclusivo y accesible para todas las personas, de acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA y el Comité Organizador Local“, informaron después.

Habrá que ver si esta lamentable situación se repite para los otros partidos del Mundial Sub 20. Tras el debut contra Nueva Zelanda, Chile enfrentará a Japón el martes 30 de septiembre y a Egipto el viernes 3 de octubre. Ambos encuentros se disputan a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.