Universidad de Chile dio el primer golpe para la conformación de su plantel para la temporada 2026, luego de comprar el pase de Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata.

Fue el presidente de la concesionaria Azul Azul quien confirmó la compra del porcentaje del pase que tenían los argentinos, por lo que ya es oficialmente jugador de la U.

En ese sentido, fue el periodista especialista en mercado de pases, César Merlo, quien entregó nuevos detalles de la operación del volante, quien tiene un nuevo acuerdo.

“El nuevo contrato de Javier Altamirano con Universidad de Chile es hasta diciembre de 2028”, detalló en sus redes sociales.

Javier Altamirano ya es jugador de Universidad de Chile hasta 2028. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Por cuánto firmó Altamirano en U de Chile?

Javier Altamirano fue de menos a mas en Universidad de Chile, donde ahora está pasando un excelente momento, incluso siendo figura en la clasificación de los azules a las semifinales de la Copa Sudamericana al dejar en el camino a Alianza Lima.

El mejor momento de la U para hacer uso de la opción de compra de su pase, donde dejará en el pasado su estadía como valor de Estudiantes de La Plata en Argentina, para ser azul hasta 2028.

“La U de Chile hizo uso de la opción de compra del 50% del pase de Javier Altamirano, autor de un gol clave en la clasificación ante Alianza Lima”, destacó Merlo.

El periodista detalló que, con esta nueva decisión tomada por la U y el jugador “el delantero no volverá a Estudiantes cuando acabe su préstamo”.

