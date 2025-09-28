Experto ayuda a Nicolás Córdova y apunta al delantero que debe ser titular en Chile: “Tiene que…”

Un sufrido triunfo sumó en el debut la selección chilena, que se impuso ante Nueva Zelanda en la primera fecha del Mundial Sub 20.

El equipo de Nicolás Córdova logró una victoria in extremis, porque llegó al 2-1 en el minutos 96 del partido, gracias a la aparición del defensor Ian Garguez, quien tras un error del arquero oceánico desató la algarabía en el estadio Nacional.

El nivel de Chile en el estreno planetario no fue el esperado, de hecho, los dos goles llegaron por errores de los neozelandeses, lo que genera preocupación de cara al resto de los partidos.

César Vaccia pide que Nicolás Códova ponga a Rodrigo Godoy como titular

Alguien que conoce de sobra el fútbol juvenil es el entrenador César Vaccia, es jefe técnico de las selecciones menores de Chile y estratega de la Sub 20, quien en diálogo con RedGol le da consejos a Nico Córdova.

El DT sanantonino pide el ingreso de titular del puntero izquierdo de O’Higgins Rodrigo Godoy, quien entró en el tramo final del encuentro ante Nueva Zelanda por Emiliano Ramos.

“Seguramente Nico va a ver el partido de nuevo y se va a dar cuenta también que ese chico Rodrigo Godoy tiene que entrar jugando, debe ser titular para mí. Es rapidito, es encarador“, dijo Vaccia.

Por último, el ex DT de la U agregó que “yo me quedo con lo positivo, me quedo con el triunfo y obviamente eso le va a dar al equipo un envión anímico para ir mejorando algunas cositas”.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

