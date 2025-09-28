Nicolás Córdova cuenta toda la verdad sobre la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20: “Jamás…”

Costó, pero se logró. La selección chilena tuvo un sufrido debut en el Mundial Sub 20, donde le ganó en la última jugada del partido a Nueva Zelanda en el estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova no hizo un buen partido, sin embargo, se las arregló para ganar por 2-1 y así sumar sus primeras unidades en el Grupo A.

Los goles del equipo nacional fueron mediante el volante ofensivo de Independiente Lautaro Millán y gracias al defensor de Palestino Ian Garguez, quien marcó en el minuto 96′ el desnivel.

Nicolás Córdova y la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial

Una de las bajas ilustres de Chile en la Copa del Mundo es el delantero Damián Pizarro, de quien mucho se especuló por su ausencia en el certamen planetario.

El atacante se restó del proceso a mediados de año por privilegiar sus vacaciones y se especuló que ese fue el motivo de su no convocatoria, no obstante, Nicolás Córdova aclaró que no está en el Mundial porque no fue cedido por Le Havre, su equipo en la presente temporada.

Nicolás Córdova durante el debut de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Luego, fue más claro aún y argumentó que “jamás dije que no iba a venir nunca más”.

Ahora Chile tiene un par de días de descanso, para luego desafiar a Japón, el gran rival a vencer en el Grupo A.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

La segunda fecha para la selección chilena en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre, cuando se mida ante Japón desde las 20:00 horas en el estadio Nacional.

