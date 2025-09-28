Es tendencia:
¡Momento de angustia! Jugador sale en ambulancia en La Serena vs. U de Chile tras cabezazo entre compañeros

Sebastián Díaz debió ser trasladado a un centro asistencial tras un fuerte cabezazo con Nicolás Ferreyra. Fueron momentos de tensión en La Serena contra Universidad de Chile. Incluso el azul Rodrigo Contreras se agarraba la cabeza.

Por Diego Jeria

Jugador de La Serena sale en ambulancia contra la U.
© Captura TNT SportJugador de La Serena sale en ambulancia contra la U.

El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile vivió un momento de mucha tensión cuando el reloj marcaba los 33 minutos de juego: los papayeros Sebastián Díaz y Nicolás Ferreyra fueron a disputar un balón aéreo con Leandro Fernández y la jugada terminó con un durísimo cabezazo entre compañeros.

Ferreyra le dio de lleno con la frente a Díaz en la zona del regio temporalis, entre la nuca y la parte superior de la oreja. Ambos quedaron tirados en el pasto.

Y la cosa no se vio bien de inicio, con jugadores de La Serena y la U llamando inmediatamente a la ambulancia. Tras preocupantes segundos, Ferreyra logró ponerse de pie con un chichón y una pequeña herida en la frente, mientras Díaz no lograba ponerse de pie.

Ingresó la ambulancia y se logró ver a Díaz consiente mientras lo subían en la camilla. Tal como informó la transmisión de TNT Sport, el jugador serenense debió ser trasladado a un centro asistencial por la magnitud del corte en su cabeza.

Tweet placeholder

Mientras Nicolás Ferreyra se aplicaba hielo en la zona afectada, el árbitro repartió tarjetas rosadas y La Serena reemplazó a Díaz con Gonzalo Jara.

Finalmente, a los 37′ la ambulancia dejó el terreno de juego con Díaz en su interior con destino a un centro asistencial. El partido continuó si Díaz y con Ferreyra en la cancha. ¡Deseamos pronta recuperación al mediocampista granate!

Cabe recordar que el duelo entre La Serena y Universidad de Chile es válido por el partido pendiente de la fecha 23 de La Liga de Primera. Además, los azules registran otro partido menos, ante Everton.

