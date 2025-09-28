El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile vivió un momento de mucha tensión cuando el reloj marcaba los 33 minutos de juego: los papayeros Sebastián Díaz y Nicolás Ferreyra fueron a disputar un balón aéreo con Leandro Fernández y la jugada terminó con un durísimo cabezazo entre compañeros.

Ferreyra le dio de lleno con la frente a Díaz en la zona del regio temporalis, entre la nuca y la parte superior de la oreja. Ambos quedaron tirados en el pasto.

Y la cosa no se vio bien de inicio, con jugadores de La Serena y la U llamando inmediatamente a la ambulancia. Tras preocupantes segundos, Ferreyra logró ponerse de pie con un chichón y una pequeña herida en la frente, mientras Díaz no lograba ponerse de pie.

Ingresó la ambulancia y se logró ver a Díaz consiente mientras lo subían en la camilla. Tal como informó la transmisión de TNT Sport, el jugador serenense debió ser trasladado a un centro asistencial por la magnitud del corte en su cabeza.

Mientras Nicolás Ferreyra se aplicaba hielo en la zona afectada, el árbitro repartió tarjetas rosadas y La Serena reemplazó a Díaz con Gonzalo Jara.

Finalmente, a los 37′ la ambulancia dejó el terreno de juego con Díaz en su interior con destino a un centro asistencial. El partido continuó si Díaz y con Ferreyra en la cancha. ¡Deseamos pronta recuperación al mediocampista granate!

Cabe recordar que el duelo entre La Serena y Universidad de Chile es válido por el partido pendiente de la fecha 23 de La Liga de Primera. Además, los azules registran otro partido menos, ante Everton.

