La U de Chile desaprovechó una gran oportunidad de meterse en la pelea en la parte alta y salvó apenas un empate. En su partido pendiente ante Deportes La Serena en la Liga de Primera, el Romántico Viajero rescató un 1 a 1 en la agonía que dejó de todo, incluido un minuto de furia.

Gustavo Álvarez sorprendió a todos y presentó una formación alternativa pese a que no tiene más partidos durante el próximo mes. Esto le dio la posibilidad a varios cuestionados de sumar minutos, pero con el marcador en contra terminaron saliendo de la cancha.

Hubo uno de ellos que no soportó protagonizar otro papelón en el elenco estudiantil y lo hizo saber. Al retirarse de la cancha, rompió con todo lo que había a su paso de pura frustración, lo que no le gustó nada a los hinchas en redes sociales.

Ignacio Tapia destruye la banca de la U tras ser reemplazado

La U no pudo sumar de a tres en su partido pendiente y rescató un sufrido empate 1 a 1 ante Deportes La Serena. Con una gran cantidad de suplentes, el DT terminó regalando puntos que lo dejan no sólo casi sin opciones al título, sino que lo alejan de asegurar otra Copa Libertadores.

Ignacio Tapia no aguantó ser reemplazado en la U y se retiró muy molesto. Foto: TNT Sports.

Uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de ver acción fue Ignacio Tapia, uno que no ha sido muy considerado. Con apenas 13 partidos y 827 minutos esta temporada, es uno de los que ha perdido terreno y quería aprovechar al máximo esta chance.

Publicidad

Publicidad

No obstante, su rendimiento otra vez estuvo muy por debajo del de los titulares, lo que llevó a Gustavo Álvarez a sacarlo de la cancha. Para buscar la remontada, el DT mandó a Matías Zaldivia a la cancha en reemplazo del zaguero, lo que no le gustó nada.

ver también Gustavo Álvarez no duda pese al empate: U de Chile no pierde la esperanza y peleará el título en cada partido

Apenas llegó a la banca, Ignacio Tapia no aguantó y explotó. Pateando todo lo que encontró, reflejó la frustración de no haber podido ayudar a la U a conseguir un mejor resultado. Una actitud que generó críticas en redes sociales y que le puede costar caro.

Quedará esperar ahora para ver si es que Gustavo Álvarez toma esto como algo malo y lo margina. Ambos ya protagonizaron una polémica el año pasado cuando el defensor se infiltró pese a estar lesionado y cambió todos los planes de un Clásico Universitario que terminaron perdiendo.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Tapia nuevamente da que hablar con su actuar en la U y los hinchas pierden la paciencia. El zaguero mostró un pobre rendimiento y no son pocos los que ya no lo quieren ver más de azul.

¿Cuáles son los números de Ignacio Tapia en la U?

Con su actuación ante Deportes La Serena, Ignacio Tapia ha llegado a los 62 partidos oficiales en total con la camiseta de la U. En ellos ha aportado con 1 gol y 1 asistencia en los 3.864 minutos dentro de la cancha.

ver también Gustavo Álvarez explica cuestionada dedición que deja a U de Chile lejos de pelearle el título a Coquimbo

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U se toma un descanso en medio de su intensa temporada y aprovecha el parón del torneo para recuperarse. El próximo partido confirmado del Bulla será el próximo 19 de octubre cuando reciba a Palestino por la Liga de Primera.

Publicidad