La U se coronó campeona de la Copa Chile y cerró una temporada en la que volvieron a pelear por algo más que evitar el descenso. El Romántico Viajero tuvo una campaña casi perfecta y lo más alejado de las polémicas posible. Eso sí, hubo una que causó un enorme ruido.

Fue en el Clásico Universitario de la primera rueda que Ignacio Tapia se transformó en el único jugador en hacer rabiar a Gustavo Álvarez en todo el año. ¿La razón? Iba a jugar de titular ante la UC, pero se lesionó en el calentamiento por una lesión que escondió al cuerpo técnico y que, a la larga, obligó a cambiar planes y costó una derrota.

“Tenemos que ser más cuidadosos con eso. Tapia arrastraba una molestia desde ayer y me enteré en el momento del partido. Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro. Me molestó. No importa quién no lo manifestó, pero me sorprendió y me molestó”, dijo en esa ocasión. Y ahora, ya con un título en las manos, el defensor decidió romper su silencio para asumir su error.

Ignacio Tapia asume su error con Gustavo Álvarez en la U

La relación entre Ignacio Tapia y Gustavo Álvarez vivió un antes y un después luego de lo ocurrido en ese Clásico Universitario. El DT le quitó oportunidades al defensor, quien hizo todo lo posible para recuperar su confianza.

Este jueves y luego de ganar la Copa Chile, el zaguero llegó hasta el CDA para dar inicio a sus vacaciones, donde aprovechó de sacar la voz. “Quizás merecíamos más por el torneo, pero se terminó el año bien por el grupo”, señaló.

A la hora de los balances, no escondió su frustración por haber perdido terreno. “En lo personal, fue un año difícil en que la luché de principio a fin. Siempre estuve ahí. Uno siempre quiere más, jugar todos los partidos, así que tengo para reflexionar para el otro año. Fui un aporte desde donde me tocó”.

Pero ya consultado directamente por la polémica con Gustavo Álvarez, asumió su error. “Son cosas que influyen porque pasan afuera de la cancha, pero creo que seguí con la mentalidad de estar para el grupo. El profe tampoco me cortó ni nada, son cosas que pasan, que influyen en si uno juega o no“.

Ignacio Tapia no tiene idea de si seguirá en el Bulla, aunque ese es su deseo. “Expectativas es que quiero jugar, ojalá todos los minutos y donde se vaya dando. Ojalá aquí en la U, es donde quiero estar, pero si no hay que buscar otro rumbo”.

Finalmente y en esa misma línea, remarcó que busca acción a toda costa, incluso si eso significa dejar el club. “Siempre mi carrera primero. Por eso digo que quiero jugar. Si es acá, bien. Tengo que mentalizarme para el otro año”.

Ignacio Tapia espera que Gustavo Álvarez le dé más espacio en la U para el 2025. Si no está en los planes, tomará sus cosas y mirará opciones para seguir jugando, aunque con la espina clavada de un error que le costó muy caro.

¿Cuáles fueron los números de Ignacio Tapia esta temporada?

Ignacio Tapia cerró la temporada 2024 luego de haber disputado un total de 15 partidos oficiales con la U. En ellos no registró goles, aportó con 1 asistencia y llegó a los 628 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?

Ignacio Tapia y la U comienzan sus vacaciones, a la espera del inicio de la temporada 2025. El Campeonato Nacional no tiene fecha confirmada para arrancar, pero se espera que sea entre la última semana de enero y la primera de febrero.