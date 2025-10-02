Uno de los jugadores que siempre tuvo un difícil camino en Universidad de Chile es Ignacio Tapia, el defensor que arribó hace cuatro años al club desde Huachipato y que ahora prepara su despedida.

Esto, porque es uno de los jugadores que termina contrato con los azules al final de temporada y ya es un hecho de que no será renovado, por lo que pueden ser sus últimos partidos con la camiseta bullanguera.

El defensor formó parte de un cuestionado grupo de nombres que han pasado de la tienda acerera a los azules, por lo que siempre ha tenido que cargar con una injusta crítica.

Más allá de que en lo deportivo sus condiciones tampoco lo acompañaron para ser titular indiscutido, se cierra una particular teleserie con Ignacio Tapia como jugador de la U.

Ignacio Tapia no pudo mantenerse como titular en la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también Casi no suma minutos esta temporada en la U y se fue furioso tras empate con La Serena

¿Hasta cuándo tiene contrato Ignacio Tapia en la U?

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports quien reveló la lista de los jugadores que no continuarán en Universidad de Chile, la que es liderada por Ignacio Tapia.

Publicidad

Publicidad

Junto con el defensor aparece el nombre de Cristopher Toselli, donde todo apunta a que dejará el fútbol profesional, además de Nicolás Guerra quien quiere buscar un camino en el extranjero tras terminar contrato.

En cuanto al ex Huachipato, asegura que, tras cuatro extenuantes temporadas, donde algunas fueron muy fuertes por la crítica a su nivel, se está terminando su historia como jugador de la U.

Algo que cierra un capítulo bastante fuerte para el jugador, que si bien siempre mostró su profesionalismo, no pudo consagrarse como un titular, más allá que también queda el recuerdo de un gol en un Superclásico contra Colo Colo.

Publicidad

Publicidad