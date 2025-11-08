Universidad de Chile tiene un partido trascendental en la lucha por el Chile 2 en la jornada del domingo, donde deben recibir a un desesperado Deportes Limache por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Por lo mismo, varios se fueron a preparar a una especial noche de boxeo, donde se vieron jugadores de la U en “La noche de combos” en el Teatro Caupolicán.

Varios influencers, humoristas, fueron parte del show, donde los jugadores del “Romántico Viajero” dijeron presente para apoyar a uno que tiene sangre azul en las venas.

Se trata de Benjamín Arismendi quien salió victorioso de su pelea contra Matías Vergara, donde fue alentado por Javier Altamirano e Ignacio Tapia.

Encendieron la velaba de boxeo

Si bien el evento principal tenía cuatro potentes peleas profesionales, pero el que más brilló fue Juan Pablo Meza quien consagró la noche como el primer campeón de título profesional.

Dentro del evento también hubo influencers y gente del espectáculo como Rodrigo Gallina, El Pollo, Jorge Aldoney, Julianno Sosa, Ignacio Socias, entre muchos otros.

Uno de ellos fue el Benja Arismendi, que es muy común verlo en los partidos de Universidad de Chile, donde ahora los jugadores fueron a verlo y salir victorioso.

