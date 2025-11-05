Destapan un fuerte “chanchullo” detrás de la compra del pase de Javier Altamirano en la U: “Mira como…”

Universidad de Chile tiene un partido importante este miércoles en el estadio Santa Laura, porque se mide ante Everton en duelo pendiente por la Liga de Primera.

Para los azules el duelo es fundamental, ya que necesita sumar una victoria y así seguir en la pelea por el Chile 2. Enfrente tiene a un cuadro que también está buscando una victoria para salir del fondo y alejarse de la zona de descenso.

Antes del choque ante los Ruleteros, la U dio a conocer la noticia de la compra del 50% del pase de Javier Altamirano, quien estaba en calidad de cedido desde Estudiantes de La Plata, pero ahora se queda de forma permanente en el CDA.

Cuentan feo “arreglín” en la compra del pase de Javier Altamirano

Altamirano se ganó en cancha su permanencia en la U, puesto que mostró un elevado nivel, tanto en el plano local e internacional, lo que además le valió la nominación a la selección chilena.

Sacando el tema deportivo, hay una polémica grande en la compra del pase del volante, la cual explicó el periodista Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura recordó quién están tras la operación del zurdo.

“Mira como uno aprende matemáticas… La U le compra el 50% del pase a Estudiantes y ahora la U es dueña del 100%, porque el otro 50% es de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, que son de Azul Azul. Mira como son las matemáticas del fútbol y como uno aprende de las palabras que puede decir de forma inocente un futbolista”, dijo el comentarista.

“Se conoce que Altamirano ahora es 100% de la U, porque la U tiene el 50% y además Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, que están ahí siempre con el teléfono rojo con Michael Clark, son el dueño del otro 50%… Ellos son los que tienen la plata y controlan a Azul Azul”, cerró Caamaño.

La U, más bien Azul Azul, sigue en la polémica por sus operaciones y transacciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Everton por la Liga de Primera?

La Liga de Primera se pone al día este miércoles 5 de noviembre, cuando desde las 17:30 horas Universidad de Chile reciba a Everton en el estadio Santa Laura.

