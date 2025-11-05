Universidad de Chile se pone al día este miércoles con el duelo frente a Everton, pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera. La U viene de caer contra un Huachipato que aún lucha por no descender.

Con la U necesitada de un triunfo para no poner en riesgo un cupo internacional, y además seguir peleando el Chile 2 a Copa Libertadores, el rendimiento del Chuncho en los últimos meses es indescifrable, incluso contra Everton.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño fueron apocalípticos ante la opción de una derrota de la U ante Los Ruleteros.

El fútbol de la U no garantiza ganarle a Huachipato ni Everton

“Si llega a ganar Everton, mete en una crisis más profunda a la U. La complica más allá de lo que pase el fin de semana en su afán de alcanzar a O’Higgins o la Católica“, dijo Patricio Yáñez. Guarello agregó que “es tan impensable que Everton le gane a la U que sería realmente catastrófico“.

Pato Yáñez complementó que “uno dice la U es favorita, juega bien, tuvo un 70% de posición (por decir algo). ¿Tuvo la pelota y cómo quedaste? Perdiste con Huachipato“.

“Contra Huachipato, que en el segundo tiempo casi no pateó al arco, la U pierde igual. De qué le sirve a la U controlar los contragolpes de Huachipato si al final no hacías daño al otro lado“, expuso Caamaño.

El periodista sentenció que “o sea, quisiste protegerte en defensa cuando tenías que ir a buscar el partido. Y en ese control de daños de Gustavo Álvarez lo perdiste igual. Hoy el fútbol de la U no le garantiza ganarle a un Huachipato que está complicado…“.