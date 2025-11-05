Universidad de Chile vuelve a la acción este miércoles para ponerse al día. Los azules reciben a Everton en el estadio Santa Laura por el partido pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera, en un duelo postergado de finales de agosto, y la misión del Chuncho es ganar o ganar.

Es que de candidato para el título, hoy los azules están lejos del Chile 2 a Copa Libertadores 2026 y podrían quedar incluso fuera de puestos de Copa Sudamericana.

La U es séptima en la tabla con 42 puntos, superada por Audax Italiano (6° con 43) y perseguida por Colo Colo (8° con 38). ¿Pero qué necesita el Chuncho para volver al puesto de Chile 2 y clasificar directamente a Copa Libertadores?

De partida, es primordial que la U vuelva al triunfo y derrote a Everton en el duelo pendiente. Así superará en puntos a Audax Italiano y Cobresal, y en diferencia de goles a Palestino para trepar al cuarto casillero con 45, considerando que aún necesitaría adelantar a O’Higgins (3° con 47) y Universidad Católica (2° con 48).

Si lo logra, Universidad de Chile deberá ganar todo lo que le queda (Deportes Limache de local, O’Higgins de visita en duelo directo, el campeón Coquimbo como local y Deportes Iquique en calidad de foráneo). Pero además deberá esperar que la UC pierda al menos un partido y que O’Higgins lamente al menos un empate.

La U viene de caer contra Huachipato: no puede ceder más puntos si quiere seguir peleando el Chile 2.

Publicidad

Publicidad

El punto a favor de la U es que, en caso de igualdad de puntos, tiene por lejos la mejor diferencia de goles después de Coquimbo.

Por su parte, La Católica debe visitar a Deportes La Serena, recibir a Palestino, visitar a Huachipato y cerrar en el Claro Arena contra Unión La Calera. O’Higgins cerrará el telón frente a Ñublense (L), la U (V), Unión Española (V) y Everton (L).

En resumen, la necesidad le exige a la U aprovechar el partido pendiente y sumar tres puntos. En cualquier caso, en la recta final los azules deben sumar con cualquier combinación tres puntos más de lo que consiga la Católica y uno más que O’Higgins, obviamente sin darle chances a Palestino, Cobresal o Audax.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones