Universidad de Chile despertó con buenas noticias este martes: el Chuncho confirmó la permanencia de Javier Altamirano, esto luego de pagar la mitad del pase que pertenecía a Estudiantes de La Plata. El otro 50% corresponde… ¿a Huachipato?

“Orgullo de pertenecer cien por ciento a la institución. (…) Feliz, es especial representar a este club por mi abuelo, que al final de todo es como mi papá”, dijo muy contento Altamirano, pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas para el periodista Cristián Caamaño.

Es que no es un misterio que, en medio del insólito funcionamiento del fútbol chileno, las “malas lenguas” sostienen que ese 50% del pase de Altamirano es propiedad de Victoriano Cerda (ex presidente de Huachipato) y Marcelo Pesce.

ver también U de Chile oficializa la renovación de Javier Altamirano con una espectacular Genkidama

Caamaño y otra prueba: Victoriano dueño del pase de Altamirano y Azul Azul desde las sombras

Y tampoco son un misterio las constantes acusaciones, incluso con el recordado reportaje de Informe Especial, que ponen a Cerda y Pesce como propietarios reales en Sartor y Azul Azul, manejando al Chuncho desde las sombras. Ahora Caamaño aprovechó las palabras de Altamirano darle un nuevo golpe a los cuestionados directivos.

Altamirano por fin es 100% de la U… y Victoriano Cerda, dispara Cristián Caamaño.

“Me encanta esa frase de Altamirano: ahora soy cien por ciento de la U. Claro, porque la U compró el 50% que pertenecía a Estudiantes y el otro 50% es de Victoriano Cerda con Marcelo Pesce“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Publicidad

Publicidad

Irónico y ácido, Cristián Caamaño siguió con sus duros dardos a Cerda y Pesce: “entonces ahora el cien por ciento es de Universidad de Chile, es de Azul Azul…“.

ver también Revelan trama de un negocio millonario en Argentina que… ¡salpica a Huachipato!

“Finalmente en esas pequeñas frases uno va encontrando las verdades en este club, lo que pasa en Universidad de Chile… ¡se le salió completamente a Altamirano! Se le chisporroteó“, sentenció Caamaño.