U de Chile: Caamaño dispara duro e irónico contra Victoriano Cerda y Azul Azul tras renovación de Altamirano

Caamaño irónico tras renovación y palabras de Altamirano en la U: le da duro a Victoriano Cerda como "dueño del pase y de Azul Azul desde las sombras".

Por Diego Jeria

Caamaño le pega a Victoriano Cerda y Azul Azul tras declaraciones del renovado Javier Altamirano.
Universidad de Chile despertó con buenas noticias este martes: el Chuncho confirmó la permanencia de Javier Altamirano, esto luego de pagar la mitad del pase que pertenecía a Estudiantes de La Plata. El otro 50% corresponde… ¿a Huachipato?

Orgullo de pertenecer cien por ciento a la institución. (…) Feliz, es especial representar a este club por mi abuelo, que al final de todo es como mi papá”, dijo muy contento Altamirano, pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas para el periodista Cristián Caamaño.

Es que no es un misterio que, en medio del insólito funcionamiento del fútbol chileno, las “malas lenguas” sostienen que ese 50% del pase de Altamirano es propiedad de Victoriano Cerda (ex presidente de Huachipato) y Marcelo Pesce.

Caamaño y otra prueba: Victoriano dueño del pase de Altamirano y Azul Azul desde las sombras

Y tampoco son un misterio las constantes acusaciones, incluso con el recordado reportaje de Informe Especial, que ponen a Cerda y Pesce como propietarios reales en Sartor y Azul Azul, manejando al Chuncho desde las sombras. Ahora Caamaño aprovechó las palabras de Altamirano darle un nuevo golpe a los cuestionados directivos.

Me encanta esa frase de Altamirano: ahora soy cien por ciento de la U. Claro, porque la U compró el 50% que pertenecía a Estudiantes y el otro 50% es de Victoriano Cerda con Marcelo Pesce“, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

Irónico y ácido, Cristián Caamaño siguió con sus duros dardos a Cerda y Pesce: “entonces ahora el cien por ciento es de Universidad de Chile, es de Azul Azul…“.

Finalmente en esas pequeñas frases uno va encontrando las verdades en este club, lo que pasa en Universidad de Chile… ¡se le salió completamente a Altamirano! Se le chisporroteó“, sentenció Caamaño.

