Huachipato hizo un buen negocio cuando traspasó a uno de sus extranjeros a Huracán de Argentina. Sobre todo si se considera el nivel que tuvo ese rápido atacante en el Globo, donde se erigió como uno de los bastiones ofensivos. Fue protagonista en un equipo que peleó el título.

Las referencias son para Walter Mazzantti, futbolista que hoy en día milita en Independiente de Avellaneda. Es uno de los refuerzos más criticados del Rojo, que este miércoles 29 de octubre canceló el dinero para quedarse con la mitad de su ficha.

Sí, la parte del pase que era propiedad del cuadro Quemero. Según informó el periodista Matías Martínez, quien cubre el devenir del Rey de Copas para la radio La Red, “Independiente completó el pago de 2 millones de dólares. Sólo resta el saldo de la diferencia de cambio”.

Walter Mazzantti saltó a Independiente desde Huracán. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

Dónde involucra todo esto a Huachipato, se preguntarán ustedes. Pues bien, en pocos meses más Independiente comenzará a cancelar la parte del pase que seguirá en dominio de Huachipato. “En enero es la primera cuota de 500 mil dólares por el otro 50 por ciento”, confirmó el citado comunicador, siempre en la ex red social del pajarito.

Captura Twitter.

Mazzantti, el negocio de varios millones que… ¿celebra Huachipato en Argentina?

Pero no sólo Walter Mazzantti fue un negocio que hizo Huachipato con visión a futuro en Argentina. También lo hizo con Felipe Loyola, quien fue clave en el equipo que se consagró campeón bajo la tutela de Gustavo Álvarez. El Pipe fue transferido a Independiente de Avellaneda.

Walter Mazzantti en acción ante River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y todavía conserva la mitad del pase de Loyola, que tiene una cláusula de salida de 8 millones de dólares, según ratificó un directivo muy importante del Rojo. Otro que firmó un traspaso rumbo al vecino país fue Javier Altamirano, quien pasó del Huachi rumbo a Estudiantes de La Plata.

Javier Altamirano en acción por Estudiantes de La Plata ante Corinthians. (Ricardo Moreira/Getty Images).

Otra vez, el cuadro acerero se quedó con la mitad de la ficha de Altamirano, quien milita en Universidad de Chile. De hecho, el Romántico Viajero anunció la compra del 50 por ciento que tenían los Pincharratas. Negocios que pueden celebrar en el estadio CAP.

Javier Altamirano en acción durante el Clásico Universitario. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque no tanto: seguramente ese dinero no irá a parar directamente a las arcas huachipatinas. Todo eso lo confirmó Hernán Rosenblum, quien asumió como controlador de la institución en reemplazo de Victoriano Cerda. “Una parte de la compra era un valor fijo, que era un préstamo crédito que me consigo fuera de Chile. Eso fue lo que se pagó en ese momento”, dijo el ex gerente general de Ñublense.

Walter Mazzantti mira desde abajo a Matías Zaldivia ganar una pelota aérea. (Andres Pina/Photosport).

“Existía también una parte importante del acuerdo con un valor variable, que es básicamente venta de jugadores. Cada futbolista tiene su valor. Hay una tabla enorme con los valores que los ex controladores querían obtener”, admitió Rosenblum cuando sonaba fuerte el salto de Pipe Loyola rumbo al Bayern Múnich de Alemania. Habrá que ver cuál billetera recibe los dólares de Mazzantti…

