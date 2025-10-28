Huachipato llama la atención en el fútbol chileno, en la previa del partido que debe disputar el domingo contra Universidad de Chile, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

Esto, porque los acereros pusieron a la venta las entradas para este compromiso que se jugará a las 12.30 horas en el estadio Huachipato CAP, pero que tiene varias particularidades.

Una de ellas es que las entradas van desde los $25.000 la galería, hasta los increíbles $800.000 en un Palco para ocho personas, pasando, además, por una Terraza VIP con un valor de $400.000 para dos personas.

Algo que hizo explotar al ex jugador Nicolás Peric, quien reclamó por el nivel que quiere mostrar Huachipato en el fútbol chileno, cuando no hay lugar para una experiencia de la forma en que la quieren vender: “¿Dónde es eso, en el Bernabéu?”.

¿Cuál es la Terraza VIP que vende Huachipato?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Nicolás Peric habló sobre la Terraza VIP y los Palcos de Huachipato contra Universidad de Chile, con precios por las nubes para los hinchas.

Es más, critica que no están las condiciones para realizar estos eventos y menos para cobrar de esa forma: “¿Dónde es eso, en el Bernabéu? Perdón, ¿Qué partido es ese? ¿En el CAP?”.

“Malísimo, conozco el CAP y no tiene espacio para eso, para poner a esa gente en los VIP. ¿Está Karol G en el entretiempo? Mamita, mira los precios, 26 lucas una galería. No tiene respeto por la gente ese señor (Victoriano Cerda) ni cariño por la actividad. Esto es ridículo, es no querer al club, a sus hinchas. Nada le interesa”, detalló.

