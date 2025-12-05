“Se me comunicó mediante un correo electrónico que no seguía en el club”. Así, Jaime Vera dio a conocer que tras ascender a Primera B con Puerto Montt, fue sacado del equipo y ya no dirige más en el sur.

Pero tras el polémico y sorpresivo adiós del querido DT en los delfines, él mismo salió al paso y contó detalles inéditos de cómo llegó al club. Con pasos el 2010 y ahora los años 2024-2025, el Pillo reveló el inicio de su relación con el equipo.

“A mí me trajo Aníbal Mosa, él tuvo una conversación conmigo y me dijo ‘Jaime, hazte cargo de esto, yo lo estoy haciendo porque soy de la ciudad. Creo que tú podí sacar esto arriba, yo no voy a ayudar de mi bolsillo al club'”, partió diciendo al medio Puntero Izquierdo.

Jaime Vera y el momento en que le dio el “sí” a Mosa

Jaime Vera siguió desclasificando su llegada a Deportes Puerto Montt, en un duro momento del club. Con nostalgia, el ahora ex DT de los delfines reconoce la influencia alba de Aníbal Mosa para tomar el desafío.

Vera dirigiendo Copa Chile este año /Photosport

“Mosa me dijo ‘ayudo con contactos, pero no estoy en el club (Puerto Montt). Te lo pido porque te conozco y eres colocolino, que te hagas cargo de esto'”, reveló Vera, sobre los dichos del presidente de Blanco y Negro.

Ahí, el Pillo aclaró que comenzó un “tira y alfoja hasta que le dije ‘ya, me hago cargo. La plata no era mucha, pero me interesaba el desafío de sacar esto adelante”.

“En ese aspecto estoy satifecho, feliz de tomar un fierro caliente y lo enfriamos contra viento y marea, lo sacamos arriba. Ya está todo dicho, me tienen que llamar para el finiquito, pagar los premios y ya”, cerró.