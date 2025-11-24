Tras logran el ascenso con Deportes Puerto Montt y regresar a la Primera B, el entrenador Jaime Vera pasa por un gran momento en el fútbol chileno. El Pillo volvió a la gloria y hasta internacionalmente lo reconocen.

Es que el DT chileno tiene un glorioso pasado por Grecia, donde tanto como jugador y técnico alcanzó hitos en el OFI Creta. Por eso, el “Pillo” arribó como rockstar al país europeo.

Y como el hombre está en época de festejos, junto a su fiel compañero Alejandro Hisis se dejó caer por aquellas tierras. Ahí, fue ovacionado y reafirmó su sitial de leyenda griega.

Jaime Vera habla de su segunda casa en el fútbol

Con emotivas postales de la gala de 100 años en OFI de Creta, Jaime Vera se llenó de aplausos en la ceremonia del importante club de Grecia. Ahí fue ovacionado por su etapa de jugador y técnico, con histórica salvación del descenso.

Siempre junto a Alejandro Hisis, el Pillo se llenó de reconocimiento en el OFI, donde posteriormente dio una conferencia para dedicarle palabras al otro club de sus amores en materia internacional.

“Fue un orgullo vestir la camiseta del Ofi Creta y ser parte de la gente de Heraklio creta, sin duda mi segunda casa. Gracias por poder compartir esta celebración con toda esta gente querida”, dijo el DT chileno.

Ahora, se debe definir su futuro en Deportes Puerto Montt, donde esperan contar con él para la temporada en Primera B. Ahí también cuenta con importantes campañas y es querido tras años en el sur.