A Jaime Vera le llegó por sorpresa un dato sobre el atacante venezolano Reiner Castro. Le llamó la atención, pues lo veía como un jugador que podía sumarle mucho a Deportes Puerto Montt. “Fuimos a buscar a Reiner Castro”, blanqueó el experimentado director técnico que acaba de ser campeón en La Liga 2D.

“El venezolano que jugó en Wanderers, U de Conce, Temuco y estuvo muy bien,. Nos llegó el aviso de que estaba sin club. Empezamos a investigar, hablé con los técnicos que lo habían tenido y me dieron muy buenas referencias de él”, apuntó Vera, ex DT de Deportes Iquique y el Campanil, entre otros clubes.

Vera agregó que “fue un aporte extraordinario. Extrañamente estaba sin club. Cuando lo vi dije que nos iba a servir mucho. Venía de 7 meses sin hacer nada. Se entregó a entrenar”. El entrenador tenía razón: Castro anotó cinco goles y regaló una asistencia al cabo de 11 duelos.

Reiner Castro festeja el título de Deportes Puerto Montt en La Liga 2D. (Captura Instagram).

La sorpresa aumentó cuando supieron de su presente. “Vivía en Valdivia. En las mañanas iba a entrenar con el equipo y después, hacía Uber para ganar algo de plata. No entendía por qué no estaba en algún equipo. Fue un aporte espectacular”, fue el tremendo elogio del Pillo Vera al eléctrico extremo llanero de 31 años.

Reiner Castro jugó en Deportes Copiapó en la primera división del fútbol chileno. (Alex Fuentes/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Jaime Vera infla el pecho por el campeón Puerto Montt en la Liga 2D: “Agarramos un equipo casi desaparecido”

Jaime Vera aplaude a Reiner Castro y tres jugadores más del Velero campeón en la Liga 2D

Jaime Vera sabe que Reiner Castro fue muy importante para abrir varios partidos en La Liga 2D. Pero también hubo otros que sostuvieron el grueso de la campaña de los Delfines. “Acompañado por el Tibu (Luciano) Vázquez, que es muy veterano. Está llegando a los 40 años, jugó en Huachipato, estuvo en Qatar y esas zonas”, manifestó el DT.

“Sirvió mucho, fue el nexo entre el plantel y el cuerpo técnico. Había cosas que manejaba muy bien por su experiencia. Trajimos jugadores de General Velásquez y de Ovalle, el caso de Martín Ormeño, que es mi ahijado. Fue un aporte. También (Gabriel) Castillo”, expuso Jaime Vera.

Y definió a Castillo de una manera muy particular. “Un jugador muy valioso. Muy rústico, pero muy valioso para los equipos que pretenden pelear algo importante. Así fuimos captando jugadores, nos ayudó mucho que pudieran entrenar tranquilos. Viajes todos en avión, les teníamos todo, sus proteínas, desayuno. Eso ayudó mucho a que el equipo rindiera”, cerró el Pillo, quien debe tomar una decisión para la campaña venidera.

Publicidad

Publicidad