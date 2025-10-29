Independiente pasa por tensos momentos en la liga argentina, tras la salida de su DT, la eliminación de Copa Sudamericana y los tristes resultados que llevan en el campeonato trasandino, se suma la posible salida de sus figuras para la próxima temporada, siendo uno de ellos el jugador chileno Felipe Loyola.

El exjugador de Huachipato vivió una gran temporada con los Rojos, motivo por el cual su nombre sonó en distintos clubes, pero tras el cierre de pases del último mercado, Loyola siguió en Argentina. Sin embargo, la situación actual sería distinta y, según revelan, su salida del equipo es prácticamente inminente.

Revelan detalles de la posible salida de Felipe Loyola

El periodista partidario de los Rojos, Sebastián Neman, señaló a través de sus redes sociales que “Felipe Loyola quiere dejar Independiente el próximo mercado de pases. Los dirigentes pretenden 5 millones de dólares netos”.

“Hay mercados como México y Brasil dispuestos a acercar ofrecimientos que cubran esa expectativa. Últimos días de noviembre, primeras ofertas formales”, puntualizó.

Loyola se sincera tras triunfo de Independiente

Independiente se reencontró con el triunfo contra Platense, donde Loyola convirtió uno de los tres tantos y en conversación con TNT Sports Premium se refirió al ambiente que se vivió en las tribunas durante el encuentro.

“Sabíamos que iba a ser así. Tanto ellos como nosotros veníamos dolidos por lo que venía pasando. Somos los mismos jugadores que llegaron a la semifinal el torneo pasado. Nos vamos por lo menos contentos de poder ganar hoy”.

Asimismo, se refirió al duro momento personal que vivió. “Fue difícil para mí, desde el torneo pasado, desde antes que comience la fecha con Central, sufrí una lesión en la espalda, una hernia. De ahí en adelante me empecé a infiltrar, no me venía sintiendo bien y nunca me terminé de recuperar. Cuando sentía que estaba saliendo me pasaba otra cosa, salía de una lesión y caía en otra. Cuando volví de la selección decidí tomarme el tiempo para recuperarme y gracias a dios ya estoy bien”.