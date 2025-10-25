Independiente de Avellaneda por fin pudo ganar de la mano de Gustavo Quinteros. El Rojo, que atraviesa una delicada crisis deportiva en este segundo semestre, superó por 3-0 a Platense en condición de local por la fecha 6 pendiente del Clausura argentino.

Uno de los goles en el Libertadores de América corrió por cuenta de Felipe Loyola, quien pudo aportar para cotar una enorme racha de 15 partidos sin victorias para su equipo.

Tras el triunfo, el chileno se enfrascó en un duelo aparte con la prensa argentina, reprochándole por supuestamente desinformar por una lesión que lo dejó fuera por algunos partidos.

ver también Quinteros borra a Pablo Galdames de la formación en Independiente: ¡cambio por otro chileno!

El duelo aparte de Felipe Loyola con la prensa argentina

El ex Huachipato aseguró a ESPN luego del partido que “por ahí se habla que no quería jugar. Hay que ser serios en lo que se habla, no jugué en la selección por lo mismo. Se supone que los periodistas informan y no desinforman”.

Posteriormente, a la señal de TNT Sports, Loyola declaró que “me siento bien, aunque fue difícil para mí desde los playoffs del torneo pasado. Antes de que comience la fecha con Rosario Central que no juego, ya que sufrí una lesión en la espalda. Tuve una hernia y de ahí en adelante me empecé a infiltrar”.

Felipe Loyola pudo aportar con un gol al primer triunfo de Independiente después de 15 partidos. | Foto: Archivo.

Publicidad

Publicidad

“No me venía sintiendo bien, no sentí que los playoffs míos fueran buenos y me costó un montón. Nunca me terminé de recuperar. Cuando sentía que estaba saliendo, me pasaba otra cosa. Me lesioné el hombro, tengo una fractura en la costilla, tenía problemas para jugar contra la U de Chile. Me pinché la rodilla y me esguincé los tobillos. Intentaba salir de una y caía en otra”, agregó.

En ese sentido, el volante declaró que “eso me generó un desgaste, porque nunca me sentí bien dentro de la cancha. Intentaba estar por el momento que estábamos pasando, por ayudar a mis compañeros y porque también en mi selección nos jugábamos la posibilidad del Mundial”.

“Ahora, después de la fractura de la costilla, descansé dos partidos para recuperarme, pude volver a sentirme bien y ayudar al equipo a poder ganar”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Quinteros se manda desubicado comentario sobre Lautaro Millán: “Todavía no sabe bien…”

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

El próximo partido del Rojo será ante Deportivo Riestra el 9 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Guillermo Laza. Este duelo será válido por la fecha 15 del Clausura argentino.