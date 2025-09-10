Es tendencia:
Selección Chilena

Felipe Loyola y promesa por la selección chilena: “la camada de jugadores que viene tienen hambre”

El mediocampista de la selección chilena hace una promesa con miras a 2030: la nueva camada de La Roja viene con hambre de éxito.

Por Diego Jeria

Felipe Loyola apuesta por la nueva camada de La Roja.
Felipe Loyola, que cumplirá 25 años el próximo 9 de noviembre, es uno de los llamados a liderar como referente la nueva selección chilena. La Roja fracasó rotundamente camino al Mundial 2026, pero ya da los primeros pasos para un nuevo proceso con miras al 2030.

Tras el empate contra Uruguay, sin goles en el Estadio Nacional, el mediocampista de los registros de Independiente valoró el compromiso del grupo pese al momento y advierte que confía planamente en que los jugadores más jóvenes explotarán para tomar tomar un lugar indiscutido en La Roja.

Pese a que ya estábamos eliminados el grupo se entregó cien por ciento todos los días en Juan Pinto Durán. Y yo creo que se vio reflejado lo que trabajamos“, dijo Loyola.

Loyola y La Roja: nueva camada con hambre

El mediocampista nacional agregó que “en Brasil, sacando de lado el resultado, mostramos lo que trabajamos en pocos con Nico (Córdova), y lo pudimos llevar a cabo”.

Rescato lo positivo. De la camada de jugadores que viene, se nota que tienen hambre, que quieren sacar la cosa adelante. Creo en mis compañeros, esto lo vemos como un inicio para lo que viene, que obviamente es clasificar al próximo Mundial y pelear la Copa América“, complementó.

Felipe Loyola sentenció que “con los pocos días de trabajo que tuvimos con Nico pudimos llevar adelante ciertas cosas, competimos contra dos selecciones muy fuertes y creo en mis compañeros y el trabajo. Si se trabaja así se van a ver frutos y podremos clasificar al próximo Mundial“.

Loyola fue titular en los dos duelos de la fecha FIFA. Contra Brasil en el Maracaná fue reemplazado a los 77′, mientras ante Uruguay se fue a la banca en el entretiempo.

