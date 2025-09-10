La selección chilena bajó el telón de unas terribles Eliminatorias para el Mundial 2026. Los resultados están a la vista de todos y son vergonzosos, ya que nuestro combinado terminó último al igualar sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Tras este fracaso rotundo ya no hay espacio para seguir con los errores pensando en el futuro. Como bien dijo Nicolás Córdova el fútbol chileno no aguanta otro proceso sin clasificar a una copa del mundo, razón por la cual el trabajo debe comenzar desde ahora ya.

Por lo mismo la elección de quien será el nuevo entrenador pensando en las próximas Eliminatorias debe llevarse sabiamente, sobre todo si consideramos los fracasos anteriores de la mano de Ricardo Gareca, Eduardo Berizzo, Martín Lasarte o Reinaldo Rueda.

Claudio Borghi elige a Nicolás Córdova como entrenador de Chile

Uno que salió a compartir su visión sobre quien debe ser el nuevo DT de la Roja fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en el programa Equipo F de ESPN afirmó que “a Nicolás Córdova lo veo con buenos ojos para que esté en el cargo”.

“Ante Uruguay hizo un buen partido y si no lo hacía bien, me parece que es un técnico adecuado al menos por el momento, salvo que traigan un gran nombre, para ver que se puede hacer de forma inmediata para que esto crezca”, agregó.

Sobre lo que se viene para la Roja, el Bichi aseguró que “será un año de muchos amistosos para Chile, porque al estar afuera del Mundial va a tener muchas posibilidades. ¿Cuántos partidos se pueden organizar para que estos chicos tengan experiencia y que equipos van a formar para que esto suceda?”.

“Convengamos que el otro año van haber muchos equipos que van a querer tener fútbol previo al Mundial. Ahí también hay que hincar el diente para poder jugar”, concluyó Borghi.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

A falta de una oficialización, la ANFP busca cerrar un amistoso ante Perú en la fecha FIFA de octubre. Ahí, quien se hará cargo del equipo de todos será Sebastián Miranda, ya que Córdova estará al mando de la Sub 20 en el Mundial.

