La selección chilena se despidió de las Eliminatorias Sudamericana sellando una aventura para el olvido. La Roja igualó sin goles con Uruguay y concretó la peor campaña de su historia en cuanto a puntos en la tabla de posiciones.

Pero ya con esto finalizado, el fútbol chileno completo comienza a pensar en soluciones para volver a competir. El momento es crítico y obliga a buscar cambios, los que para un ex seleccionado como Sebastián Vegas están claros.

El defensor de Colo Colo, que fuera parte del proceso de Ricardo Gareca, realizó una potente reflexión sobre la crisis que atraviesa la Roja. Ahí remarcó que hay mucho trabajo por delante si es que se quiere regresar a un Mundial.

Sebastián Vegas barre con el actual momento de Chile con llamado a “mejoras”

Luego de sellar la peor de sus eliminatorias, la selección chilena pide ayuda a gritos. Nicolás Córdova tomará el mando hasta fin de año mientras se busca a un técnico, pero hay que comenzar a hacer cosas desde ya si no se quiere quedar afuera de un cuarto Mundial.

Sebastián Vegas realizó un potente análisis sobre lo que hay que mejorar si se quiere volver a poner a Chile en la élite. Foto: Photosport.

Sebastián Vegas habló en conferencia de prensa en Colo Colo este miércoles y fue consultado por lo ocurrido con la Roja, en la que también fue parte con Ricardo Gareca. “El tema selección es responsabilidad de todos, jugadores, organización, fuerzas básicas, cadetes, la preparación de ellos y nosotros, de todos. Del poco seguimiento que tienen desde las inferiores a la selección mayor, del poco seguimiento a los mismos jugadores en el exterior“, lanzó de entrada.

Publicidad

Publicidad

“Me pasó estar afuera y tener contacto nulo o no ver nunca a los entrenadores, que viera un partido mío o de otros. A nivel nacional, es fácil suspender partidos y ponerlos en otro momento, las canchas están en mal estado, los horarios en los que se juega quitan dinámica, las canchas están secas, se juega a las 3 de la tarde. Se juega entre semana, va poco público, el alto precio perjudica…“, añadió el defensor.

ver también Colo Colo le responde con todo a la U por su queja sobre el descanso entre Supercopa y Sudamericana

En esa misma línea, Sebastián Vegas remarcó que “son muchas cosas y sé que no es fácil cambiar todo de la noche a la mañana, pero todos tenemos una tarea. Los jugadores subir nuestro nivel y competir mejor a nivel internacional de lo que se hizo este año“.

Finalmente, el zaguero insistió en que dar este primer paso puede ser fundamental. “Nombré muchas variables por mejorar y, si empezamos por mejorar las canchas, horarios, invitar más a la gente a que vuelva al estadio, que esté más lleno y mejorar la seguridad para que la familia se sienta tranquila, las cosas podrían mejorar bastante“.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, la selección chilena mastica una eliminatorias en la que no vio una con tres técnicos distintos. La Roja deberá buscar nuevas caras para lo que viene, pero estas no aparecerán si no se le dan armas desde las bases.

¿Cuándo juega Chile?

Sebastián Vegas y los jugadores de Chile buscarán brillar para ser parte del nuevo proceso. La Roja volverá a la acción en octubre próximo con un amistoso ante Perú con fecha y horario por confirmar.

ver también “Tiene claro…”: plantel de Colo Colo saca la voz por las duras prácticas con Fernando Ortiz

Así terminó Chile las Eliminatorias Sudamericanas

Publicidad