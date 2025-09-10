Luego del empate sin goles de Uruguay frente a la Roja, Marcelo Bielsa dejó una frase esperanzadora con el futuro del equipo nacional chileno. “Muchos jugadores de Chile tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido”, dijo el rosarino.

“Uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos. Hay 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes”, agregó el Loco Bielsa, quien de inmediato generó debate en torno a ese tema. En ese contexto, RedGol tomó contacto con dos expertos del Equipo de Todos.

Uno fue Héctor Pinto, quien dirigió a la selección Sub 23 y Sub 20 de Chile. “Él tiene un ojo tremendo para ver cuáles son los jugadores. Es una persona con autoridad para decir eso. Con lo poco que vio y lo mucho que estudia se da cuenta de que hay materia prima”, dijo el DT de la Roja en el Mundial para menores de 20 años en 2001.

Eso sí, el entrenador campeón con la Universidad de Chile en el Apertura 2004 sabe que no todo es fruto del azar. “Hay que empezar a hacer un proyecto con alguien responsable que pueda llevarlo a cabo. Y darle a la selección, cuando haya mini torneos o microciclos, la facilidad de que los equipos presten a los jugadores. Que haya todo un trabajo colaborativo para desarrollar un buen plan”.

Vicente Pizarro en acción ante Uruguay. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pinto se animó a dejar algunos jugadores de esa lista. “Están (Vicente) Pizarro, (Lucas) Cepeda, el mismo (Lucas) Assadi, (Darío) Osorio, (Fabián) Hormazábal…hay gente. Y seguramente de los que vamos a descubrir ahora en el Mundial Sub 20. Con ellos hay que hacer un trabajo muy riguroso y bien orientado hacia el futuro”, dijo el Negro.

Héctor Pinto y Jorge Aravena se suben al carro de Bielsa con la Roja del futuro

Para Héctor Pinto, la mejoría de la Roja que vislumbra Bielsa es muy factible. Pero hay que dar algunos pasos. “Tiene que haber un torneo bien jugado y competitivo. Es la única manera de que los jugadores progresen, eso es responsabilidad de la dirigencia. Una serie de cosas que hay que ir mejorando”, dijo el Negro a nuestro querido Paulo Flores.

Otro que respondió nuestro llamado fue Jorge Aravena, volante ofensivo que jugó dos Eliminatoria y una Copa América por Chile en los 80. El Mortero admite que el Loco Bielsa tiene razón. “Claro que los hay”, dijo en torno a los jugadores que vislumbra el rosarino.

“Imagínate que nos viene a decir este señor que trabajó hace muchos años con nosotros que hay que buscar gente nueva. Ese es el mensaje que nos está mandando Marcelo Bielsa”, manifestó Aravena, quien rescató varios nombres de esta oncena frente a Uruguay.

Aravena planteó que “de los que jugaron ayer, salvo (Guillermo) Maripán, Paulo Díaz...los demás todos son jugadores nuevos. Tendrán algunos partidos en la selección, pero la mayoría son nuevos”, expuso el otrora jugador de la Católica, quien gozaba de una pegada exquisita.

“No nos podemos quedar con este grupo no más. Hay que buscar 25 o 30 jugadores seleccionables por las lesiones y las bajas de rendimiento. No hay que buscar ahora, siempre. Siempre hay que estar buscando. A nosotros nos pasó lo mismo que le pasó a Colombia con la generación maravillosa encabezada por el Pibe Valderrama”, manifestó Jorge Aravena, quien jugó en Deportivo Cali.

Carlos Valderrama en acción por la selección de Colombia. (Doug Pensinger /Allsport).

Propuso que “los colombianos creyeron que siempre iban a estar esos jugadores y de un día para otro se encontraron con tres Mundiales consecutivos sin clasificar. Se empezaron a preocupar de renovar permanentemente. De un partido para otro aparece un nuevo jugador”. Y tiene razón: Luis Suárez, delantero del Sporting Clube de Portugal, le anotó cuatro goles a Venezuela.

La lista de jugadores para la selección chilena del futuro

Lucas Assadi

Felipe Loyola

Emiliano Ramos

Thomas Gillier

Darío Osorio

Lucas Cepeda

Vicente Pizarro

Iván Román

Ian Garguez

César Pérez

Gonzalo Tapia

Alexander Aravena

Nayel Mehssatou

Marcelino Núñez

Ben Brereton

Marcelo Morales





