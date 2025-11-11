Los goles de tiro libre cada vez cuesta más verlos en el fútbol chileno. Ya sea porque los ejecutantes practican menos o porque los arqueros hoy vuelan más, los remates por sobre la barrera que se veían en antaño en las canchas chilenas son muy esporádicos.

Por lo mismo es que Redgol contactó a Jorge Aravena, un gran lanzador de tiros libres, para que elaborara un ranking de los mejores pateadores. Y efectivamente, la gran mayoría jugó en el siglo pasado.

Mortero Aravena en su época de jugador

El ranking del Mortero Aravena

10- Alfredo Núñez: Apodado el Torpedo, se identifica mucho con La Calera. Jugó en muchos equipos como Iberia, Trasandino, Palestino, Atlas de México, Everton, La Serena, San Luis y Wanderers.

9.- Víctor Merello: El oriundo de Coronel marcó muchos goles de tiro libre en Lota y después en Cobreloa, siendo el más famoso el que le convirtió en la final de la Copa Libertadores a Flamengo, en el Estadio Nacional, en 1982.

Publicidad

Publicidad

8.- Juan Carlos Orellana. Apodado el “Zurdo de Barrancas”, tenía un disparo impresionante por la fuerza que le daba a la pelota. Jugó en Colo Colo entre 1974 y 1980, para después pasar a O’Higgins, Unión Española, Antofagasta, La Calera, Temuco y Cobreloa. Por Chile le marcó un gol al Pato Fillol, arquero de Argentina.

7.- Osvaldo Castro: Su sobrenombre “Pata Bendita” da cuenta de la belleza con que le pegaba al balón. Llevó su clase a México, para ser importante en América, Jalisco, Coyotes Neza y Pumas de la UNAM.

Publicidad

Publicidad

6.- Carlos Rivas: El gol de tiro libre a Ecuador, para las eliminatorias a España 82, es una joya inolvidable para todos los futboleros. Tenía una pegada fabulosa.

5.- Francisco Valdés: Con su pierna derecha ejecutó grandes tiros libres en Colo Colo, elenco en el que se convirtió en ídolo con su disparo. Uno de los mejores exponentes en esta faceta en el fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Chamaco Valdés en el Monumental

4.- Jorge Contreras: Sin duda uno de los ejecutantes de tiro libre más importantes que tuvo el fútbol chileno. En la UC se lució con su pegada, lo mismo en La Palmas y en 1993, jugando por Colo Colo, marcó uno de esa factura ante Iquique y contra en Unión Española en el partido por el título.

Publicidad

Publicidad

3.- José Luis Sierra: El Coto es el único de la lista que jugó en el Siglo XXI. En Unión Española hizo un golazo por esta vía a Sao Paulo en la Libertadores, aunque el más recordado es el que marcó ante Camerún en el Mundial de 1998.

2.- Leonel Sánchez: Le pegaba de manera increíble con la zurda. El gol de tiro libre más aplaudido fue el que hizo en el Mundial de 1962, ante la Unión Soviética, en Arica.

Publicidad

Publicidad

1.- Jorge Aravena: El propio Mortero se elige en el primer lugar del ranking. No solamente le daba fuerte al balón, de ahí su apodo, sino que además tenía una técnica exquisita como quedó demostrado en el gol imposible, marcado a Uruguay en las eliminatorias al Mundial de 1986.

Publicidad