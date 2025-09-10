La previa de la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile se ha visto empañada por toda una polémica con su programación. Desde el Romántico Viajero se han quejado y hasta solicitaron suspender el encuentro debido a su desafío en Copa Sudamericana.

Luego de enfrentar al Cacique, el Bulla deberá volver a la cancha en cuatro días más para visitar a Alianza Lima por los cuartos de final del torneo. Desde el club han hecho todo lo posible para que no se lleve a cabo el compromiso, pero desde la ANFP les dieron un portazo y sólo esperan por el visto bueno de las autoridades.

Este miércoles en el Estadio Monumental hubo conferencia de prensa en la que se refirieron a la postura que han tomado en el elenco estudiantil. Pero más allá de eso, disparar con todo por las quejas por los días de descanso entre partido y partido.

Colo Colo le para el carro a la U por el descanso entre Supercopa y Copa Sudamericana

En Colo Colo se cansaron de escuchar las quejas de la U previo a la Supercopa de Chile. El Cacique pasó por algo similar el año pasado y jugó todo, incluso con menos días de descanso que los que tendrá el Bulla para la Copa Sudamericana.

Sebastián Vegas y Colo Colo le recordaron a la U que son jugadores profesionales capacitados para jugar dos partidos en cuatro días. Foto: Photosport.

Sebastián Vegas habló ante los medios de comunicación y fue categórico respecto al encuentro. “Me parece que nos estamos preparando de buena forma, la llegada de un entrenador renueva los ánimos, genera expectativas. Llevamos una semana, entendemos lo que quiere y busca, así que nos preparamos de buena forma para el partido“.

En esa misma línea, el defensor llamó al archirrival de Colo Colo a respetar lo que se ha programado. “Lo que dijo el presidente de la U, como jugador respeto su opinión. Hay una programación y creo que se debe respetar. Nosotros estamos listos, con ganas de jugar y ganar el partido“.

“Es especial por ser un clásico y el único título que podemos tener esta temporada. Nos hemos preparado, quedamos con buenas sensaciones en el último partido. Creemos que el título puede ser para nosotros y estamos muy motivados“, añadió.

Fue tras ello que Sebastián Vegas apuntó contra las quejas por el descanso que han tenido en la U. “Si hay una planificación que está hecha, nosotros como jugadores no podemos ni revelarnos contra ella ni hacer problemas“.

De hecho, el zaguero aprovechó para recordarles que son jugadores de élite como para estar reclamando por un descanso de cuatro días. “Nuestro único deber como profesionales es prepararnos de la mejor manera y hacerlo bien donde nos toque participar“.

Finalmente, Sebastián Vegas adelantó lo que será la Supercopa ante la U luego del triunfo de Colo Colo días atrás por la Liga de Primera. “Quedamos con la idea de que hicimos un buen partido, hicimos lo que trabajamos en la semana, pero todos los partidos son diferentes. Vamos a tratar de hacer un partido similar al que pasó, con los agregados que ponga el Tano como nuevo entrenador. Tenemos que sobreponernos y en actitud ser superior al rival“.

¿Cuáles son los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Tras el Superclásico, Sebastián Vegas llegó a un total de 30 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles, no tiene asistencias y alcanza los 2.415 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sebastián Vegas y Colo Colo están trabajando con todo para lo que será la Supercopa de Chile. El Cacique enfrenta a la U en el Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.