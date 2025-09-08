Pese a que en la U de Chile han tratado de evitar que se juegue, en Colo Colo siguen trabajando de cara a lo que será la Supercopa de Chile. El Cacique y el Bulla definirán al supercampeón del fútbol chileno, en un duelo para el que ya se avanza.

Desde la ANFP han remarcado que el encuentro se jugará aunque el Romántico Viajero se esté negando, por lo que en el Estadio Monumental se enfocan. De la mano de Fernando Ortiz, su nuevo técnico, se comienza a buscar la formación para ir por el título.

Este fin de semana el DT tuvo dos partidos amistosos ante las series menores del Cacique en los que pudo probar algunas variantes. Pero eso no fue todo, ya que según revelaron, ratificó el que será su esquema para el proceso al mando del Eterno Campeón.

Colo Colo ya plasma el sello de Fernando Ortiz en su formación para la Supercopa

Los amistosos que tuvo al mando de Colo Colo le han permitido a Fernando Ortiz a tomar algunas decisiones. El DT ya define lo que será la formación que buscará implementar en el Cacique, con un esquema claro.

Fernando Ortiz ya va armando su formación en Colo Colo pensando en la Supercopa. Foto: Colo Colo.

El periodista Nicolás Ramírez abordó la situación en Sportscenter de ESPN, en donde puso énfasis en el probó el 4-2-3-1 y el 4-4-2. El primero contó con Eduardo Villanueva; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez; Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez; y Claudio Aquino; Leandro Hernández, Javier Correa y Manley Clerveaux. En el segundo se pudo ver a Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Cristián Riquelme; Salomón Rodríguez y Cristián Alarcón (proyección).

Publicidad

Publicidad

Si bien ninguno de estos equipos puede dar luces de uno que vaya a ser titular por la mezcla entre ambos, sí hay algo claro. “Es muy probable que use el 4-2-3-1 el domingo ante la U“, remarcó el reportero albo.

ver también El nuevo gesto de Javier Correa que saca ronchas en la U tras caer con Colo Colo en el Superclásico

Esta formación fue la que más utilizó en su paso por México y, después de lo visto en las canchas del Estadio Monumental, asoma como la estelar para lo que queda de 2025. “Queda mucho, que se sumen los jugadores de la selección. Son conclusiones con lo que hemos podido reportear. Hoy no entrenó, fue descanso y recuperación por la extenuante semana“, añadió Nicolás Ramírez.

Y esos nombres son muy importantes para el Eterno Campeón. Figuras como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Francisco Marchant se encuentran con la selección chilena, por lo que se sumarán desde el miércoles a las prácticas para pelear un lugar.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo regresará a las prácticas este martes luego de días de descanso tras la intensa semana de trabajos que hubo con Fernando Ortiz. El Cacique ya va tomando forma para su nueva era y apuesta por un esquema que al DT lo ilusiona.

¿Cuándo juega Colo Colo con la U por la Supercopa?

Colo Colo volverá a las prácticas para afinar los últimos detalles de cara a la Supercopa con la U. El Cacique y el Bulla se verán las caras en el Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

ver también Cumple con su palabra: los juveniles que se ganan un lugar en Colo Colo con Fernando Ortiz

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad