¿Qué pasa con la remodelación del Monumental? En Colo Colo responden

Uno de los hitos del centenario de Colo Colo fue el anuncio de la remodelación del Estadio Monumental, donde incluso se presentó una maqueta de cómo luciría la nueva casa de los albos. Pero con el pasar de los meses no se ha tenido más información ni menos empezaron los trabajos.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, habló sobre el tema. El timonel albo destacó que el nuevo Monumental es una necesidad de la institución y sus hinchas, y que la corporación está abierta a toda cooperación para trabajar en ello.

Esta declaración se da justo después de que un hincha muriera durante el Superclásico al caer de un techo del recinto. “Lo que ocurrió fue lamentable. Hay que sacar lecciones; el autocuidado y la responsabilidad individual es clave. Pero, por cierto, tenemos que avanzar mucho más en las mejoras, nosotros como Club Social nos hemos tratado de insertar con nuestros representantes en Blanco y Negro de la autogestión, de que eso avance”, dijo.

“También hemos trabajado con eventos masivos con público, nos han invitado a sentarnos en esa mesa. Queremos tratar de estar en todos los espacios para tratar de aportar e incidir y obviamente que con eso va la remodelación del estadio. Parece que eso queda como una deuda pendiente, pero queremos que en eso también se pueda avanzar”, comentó.

Edmundo Valladares habló de la remodelación del Monumental | Photosport

Esto dijeron en Colo Colo sobre la remodelación del Monumental

“Como CSD, estamos abiertos a trabajar conjuntamente, en este caso con Blanco y Negro, porque es algo que necesita la institución, lo necesita nuestra gente y ya es tiempo que nos pongamos a la vanguardia como tiene que ser Colo Colo“, mencionó Edmundo Valladares.

“Hemos conversado para que lo podamos retomar prontamente y esperamos que así pueda suceder en las próximas semanas. Esperamos que pueda haber algunas novedades al respecto”, concluyó.