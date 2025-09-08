Colo Colo ya tiene en marcha el nuevo ciclo encabezado por Fernando Ortiz como técnico. El Tano ya piensa en la Supercopa de Chile ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

Y su primera semana se coronó con dos partidos amistosos ante los equipos juveniles del Cacique. También, asistió al partido femenino y el Clásico de la Hermandad ante Alianza Lima.

Sin embargo, esos no son los únicos frentes a los cuales se preocupan en el Estadio Monumental. Otro que trabaja a full es Héctor Tapia, a cargo de las divisiones inferiores del cuadro de Macul.

Tras su llegada, Tito se ha preocupado de una reestructuración de las actividades formativas en Colo Colo, y que comenzó con la partida de Eduardo Rubio hace unas semanas.

Igual a Pablo Solari: La nueva apuesta de Colo Colo

Es así que en las últimas horas se ha reportado que el fútbol joven de Colo Colo se puede nutrir de una nueva joya sudamericana que se encuentra en un periodo de pruebas.

Se trata de Percy Añez, de 20 años, un mediocampista ofensivo que pertenece a la Academia del Balompié Boliviano (ABB) luego de su paso por The Strongest.

El joven, según da cuenta DaleAlbo, ya tiene experiencia internacional al ser parte del plantel que disputó el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, como también registros en Always Ready, donde debutó profesionalmente, y en las series menores del Bolívar.

Con 20 años, Percy Añez es la nueva joya del fútbol sudamericano y que se pone a prueba en Colo Colo. Foto: Instagram Percy Añez.

El mismo medio detalla que las pruebas del jugador oriundo de Bolivia se extenderán hasta la quincena de septiembre, tiempo suficiente para convencer al área liderada por Héctor Tapia como a los entrenadores.

De pasar el período de prueba, Añez se convierte en alternativa para el equipo Sub 20 del Cacique, como también ser elegible por Fernando Ortiz en el primer equipo, que ya dio muestras del trabajo con los juveniles el último fin de semana en su formación.

¿Qué dice Fernando Ortiz del trabajo con los jugadores jóvenes?

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DSports, Fernando Ortiz detalló que no dudará en usar juveniles en su paso por el Estadio Monumental.

“Tanto Aníbal (Mosa) como a la Comisión Directiva se lo comenté. En ese sentido, a la hora de tomar una decisión por un joven no lo voy a dudar porque soy así. Siempre las cosas las digo y trato de explicarlo de la mejor manera al profesional y lo tiene que entender. Si quiere jugar, tiene que demostrarme que está mejor que el joven”, explicó.

