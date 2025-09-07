El 2025 será un año inolvidable para Eduardo Villanueva. Además del centenario de Colo Colo, logró debutar en el profesionalismo y sumarse entre los arqueros titulares del plantel estelar.

A sus cortos 20 años, el nacido en Melipilla pasó del fútbol formativo a pelear con un puesto de titular con Fernando de Paul. Esto tras la salida de Brayan Cortés a mitad de temporada.

“En marzo del 2021 me integré al primer equipo. Tuve momentos difíciles por lesiones y donde no participaba de mi categoría. Pero eso me ayudó a formarme”, confesó el golero en conversación con el canal oficial del Cacique.

Villanueva incluso logró sumar minutos en los amistosos ante Valladolid, lo que fue su primera aparición con el equipo estelar. “Mi debut fue un carrusel de emociones. No fue como esperaba, pero estoy muy orgulloso de responderme a mi mismo de que puedo cumplir mis sueños”, recordó.

Incluso Claudio Bravo tuvo palabras para que no baje los brazos en este comienzo de carrera. “Que le vaya increíble, que retome el nivel que dejó en el último torneo y que lo llevó a ser el titular de nuestra selección. Esperar que lo haga lo mejor posible“, expresó el Bicampeón de América.

La cruda confesión de Eduardo Villanueva

Sin embargo, la carrera del Edu Villanueva no han sido solo alegrías. Así lo confesó al recordar aquellas jornadas que hasta lo hicieron dudar de su continuidad en el fútbol.

“Tuve momentos difíciles. Quedé fuera del Mundialito de Valdivia, fui el único que no fui (…) Después en el colegio habían profesores que me decían que no iba a llegar, que no lo iba a lograr. ‘Eres de Melipilla, no conocemos a nadie que juegue fútbol acá’”, lamentó.

Sin embargo, recalcó que gracias al apoyo de sus padres no dejó de luchar. Incluso hubo una conversación clave que lo mantuvo en busca de sus sueños.

“Recuerdo con mucho cariño a la profe Ximena, ella de Matemáticas. Ella siempre me dijo que confiara, sabía el esfuerzo que realizaba. En una ocasión, llegue cansado y no tuve tiempo para estudiar para una prueba. Ella entendió y hasta me dio una semana más para estudiar”, sentenció agradecido por aquel gesto.

