Colo Colo deja atrás la era Jorge Almirón y se enfoca en el nuevo ciclo que encabeza Fernando Ortiz. El nuevo DT ya fue oficializado y sus trabajos se hacen sentir en el Estadio Monumental.

Ortiz llegó a Macul luego de los malos resultados de su antecesor, pero su huella ya la deja sentir en sus dirigidos. De hecho, ya disputó sus primeros amistosos con las series juveniles.

Dos triunfos, primero ante la Sub 20 y luego a la Sub 18, son parte de los primeros días del técnico, mientras espera por el primer encuentro oficial que será la Supercopa.

La clave del renacer de Colo Colo para Esteban Paredes

Sin embargo, una voz más que autorizada para hablar del momento de Colo Colo entrega una sorpresiva clave que puede ayudarlos en el renacer.

Se trata de Esteban Paredes, quien tras disputar el Clásico de la Hermandad entre los albos ante Alianza Lima, y que terminó en victoria por 2-1, espera ver a su exclub en puestos internacionales.

“No es de las mejores la campaña, aun fuera de copas internacionales, pero queda mucho todavía por delante“, dijo Paredes a ADN Deportes. “Esperemos que Colo Colo pueda escalar y juegue copas internacionales”, agregó.

Fernando Ortiz fue presentado esta semana como nuevo DT en Colo Colo Foto: Photosport.

Luego, dio la clave que puede dar una mano a Fernando Ortiz de cara a los partidos oficiales que tendrá de la mano del Cacique: el parón de la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 en Chile.

“A lo mejor no lo perjudica, puede mejorar“, comentó el exdelantero a la citada radio. “El técnico dijo que físicamente no estaban de la mejor manera y a lo mejor puede servir para ponerse a punto en lo físico y futbolístico”, complementó.

¿Cuál será el primer partido de Fernando Ortiz como DT de los albos?

La Supercopa de Chile, entre Colo Colo y Universidad de Chile, marcará el debut de Fernando Ortiz en la banca alba. El partido está programado para este domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, en el estadio Santa Laura.