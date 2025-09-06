Es tendencia:
Colo Colo

Apostando por la cantera: La primera formación de Fernando Ortiz en su debut en Colo Colo

El entrenador argentino paró a su primer equipo en los dos amistosos que jugó ante las series juveniles del Cacique.

Por Patricio Echagüe

Ortiz paró a su primer equipo titular en el Cacique.
Ortiz paró a su primer equipo titular en el Cacique.

La era de Fernando Ortiz en Colo Colo arrancó de manera extraoficial con sus primeros amistosos a puertas cerradas. En las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental los albos enfrentaron en dos partidos de 60 minutos a las series juveniles, logrando un par de buenas victorias.

En el primer encuentro los dirigidos por el argentino vencieron por 3-1 a la Sub 20 con goles de Claudio Aquino, Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez. El descuento de los canteranos corrió por cienta de Bautista Giannoni.

Luego en el segundo compromiso ante la Sub 18 los que anotaron para el Cacique fueron Tomás Alarcón por partida doble y el uruguayo Salomón Rodríguez, redondeando con esto un contundente 6-1 en el global.

La primera formación de Fernando Ortiz en el Cacique

En lo que fue su primera oncena Ortiz se la jugó por darle una oportunidad los formados en casa que están en el plantel profesional. El argentino alineó a Eduardo Villanueva en el arco y a Manley Clerveaux con Leandro Hernández en delantera.

Así las cosas, de acuerdo a información del sitio DaleAlbo, la primera formación de Ortiz fue con Eduardo Villanueva en portería; Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez en defensa; Esteban Pavez, Felipe Méndez y Claudio Aquino en mediocampo; Manley Clerveaux, Javier Correa y Leandro Hernández en ofensiva.

El Cacique debutó con una buena goleada con Fernando Ortiz como entrenador. | Foto: Colo Colo.

En el segundo encuentro se vio más la presencia de jugadores titulares con el ingreso de Arturo Vidal, Salomón Rodríguez, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, Fernando de Paul, Jonathan Villagra, entre otros.

¿Cuándo debutará de manera oficial Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer encuentro del DT argentino con el Popular será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

