Fernando Ortiz lleva unos pocos días como DT de Colo Colo y el argentino ya está tratando de marcar un sello. Primero fueron los extensos entrenamientos tras llegar a las 6 AM al Estadio Monumental y ahora con un gesto que marca su compromiso con los albos.

Y es que durante este sábado el entrenador del Cacique dijo presente en el recinto de Pedrero para ver el partido en el que el equipo femenino albo enfrentó a Everton por la fecha 25 del torneo nacional.

Sin embargo, esto no se quedó ahí, ya que también el trasandino sorprendió a varios al ver un rato el partido en el sector Tucapel del Monumental, donde se dio el tiempo de compartir con algunos hinchas presentes.

“Me gusta estar ahí con la gente y me gusta verlo desde ahí. Soy muy personal y el contacto con la gente siempre será bueno. Soy respetuoso con todo el mundo y creo que el aficionado de toda institución debe tener un acercamiento con el club”, declaró en charla con Voz Cacique.

Ortiz marca una diferencia con Almirón en el Cacique

Esta postura de Fernando Ortiz con el equipo femenino del Cacique dista mucho de lo que se vivió con Jorge Almirón como DT. Sin ir más lejos, el ex DT de Colo Colo no permitía que las albas jugaran en la cancha principal del Estadio Monumental.

Fernando Ortiz está tratando de impregnar su sello en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Almirón prefería reservar la cancha principal del recinto para los partidos del plantel profesional. En su más de año y medio en el club las dirigidas por Tatiele Silveira apenas jugaron cuatro encuentros ahí.

Habrá que ver si en las próximos partidos este compromiso de Ortiz con el equipo femenino se mantiene, sobre todo ahora que en unas semanas más comienzan los playoffs para dar con las flamantes campeonas.

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer encuentro del DT argentino con el Popular será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

