La era de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo comenzó con todo por estos días. El DT argentino de 47 años fue presentado en sociedad ante los medios de comunicación y ya tuvo su primer entrenamiento como flamante entrenador del Cacique.

Dentro de sus primeros trabajos al mando del plantel albo llamó la atención lo extensa que fue la práctica con que se presentó a sus nuevos jugadores. Mientras Jorge Almirón se fue realizando trabajos de apenas 40 minutos, Ortiz le sacó el jugo a sus dirigidos con un entrenamiento que duró casi dos horas y media.

Esto ha generado bastante debate en torno a lo que puede sacar de un equipo que no ha obtenido buenos resultados en este 2025. Además, su primer partido será un clásico ante la U en la Supercopa, encuentro que debe ganar para comenzar de la mejor forma su ciclo.

Gonzalo Jara explica los entrenamientos XL de Ortiz

Uno que aterrizó estos entrenamientos de larga duración de Fernando Ortiz fue Gonzalo Jara, quien en programa Pelota Parada de TNT Sports afirmó que “creo que gana tiempo. O sea, puede dividir el entrenamiento en mañana y tarde, y eso es así. De que llegue temprano, he tenido entrenadores que llegan temprano también y depende de como uno lo vea, pero yo creo que es normal”.

“Van a haber comparaciones, sin ninguna duda, pero además tiene un clásico, va a debutar en un clásico. Esta Supercopa se debería haber jugado en enero, y cuanto habría marcado o cuanto marca un Superclásico para un entrenador, entonces va a ser importante para él y creo que desde ese lugar ganar tiempo, por lo menos trabajando, es lo que está buscando”, agregó.

Para cerrar, el bicampeón de América advirtió que “a ver, dentro de esas dos horas tiene media hora de gimnasio, luego saltan a la cancha por media hora más de trabajo físico y te va quedando una hora de cancha”.

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del DT argentino con el Cacique será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.