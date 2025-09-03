Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La notable arellanización de Mosa a Ortiz en su llegada a Colo Colo: “Esta es una familia de 10 millones de integrantes”

El presidente de Blanco y Negro le dio un importante discurso al flamante nuevo DT de los albos. Además, el argentino tuvo su primer contacto con la siempre exigente hinchada del Cacique.

Por Patricio Echagüe

Mosa le soltó un notable discurso a Ortiz en su arribo al Cacique.
© Colo Colo.Mosa le soltó un notable discurso a Ortiz en su arribo al Cacique.

La era de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo arrancó con todo. El argentino de 47 años ya fue presentado en sociedad ante los medios y tuvo su primer entrenamiento como flamante nuevo entrenador de los albos.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue el encargado de darle la bienvenida en las instalaciones del Estadio Monumental, donde instantes previos a la firma de contrato, le dio un notable discurso.

Y es que el timonel albo derechamente “arellanizó” a Fernando Ortiz, soltando importantes palabra para graficar a la clase de club al que está llegando. Mosa le quiso dejar en claro que no es cualquier equipo, sino que el más grande e importante del país.

Los tres puntos que Fernando Ortiz cambiará en Colo Colo de inmediato: “No se va a asustar”

ver también

Los tres puntos que Fernando Ortiz cambiará en Colo Colo de inmediato: “No se va a asustar”

La “arellanización” de Aníbal Mosa a Fernando Ortiz

En el canal de YouTube de los albos subieron un registro de lo que fue el primer día de Ortiz, donde se pudo ver a Mosa decirle que “esta es una familia de 10 millones de integrantes. Esta institución tiene eso, un componente afectivo muy importante que de cierta manera nosotros acá tratamos de mantener”.

“Tiene que ver con la afectividad, la familia y la alegría que entregamos fin de semana a fin de semana. Es una institución transversal que tiene un componente popular, de gente de trabajo, esforzada y a la que le cuesta llegar a fin de mes. Esa es la base de Colo Colo”, agregó.

Publicidad

Ahí Ortiz respondió en pocas palabras que “estoy muy agradecido y feliz”, a lo que Mosa contestó que “vamos a trabajar no más”.

Posterior a eso, el puertomontino le mostró a Ortiz los principales murales que están repartidos por varias zonas del Estadio Monumental. Desde el de David Arellano hasta el plantel campeón de la Copa Libertadores 1991 fueron visitados por ambos.

Fernando Ortiz ya tuvo sus primeros trabajos al mando del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Fernando Ortiz ya tuvo sus primeros trabajos al mando del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Además, ese momento justo coincidió con la visita de un grupo de hinchas por el tour en el recinto. Ahí el flamante nuevo DT recibió algunos aplausos y avisos del importante club al que está llegando.

Fernando Ortiz está maravillado con la hincha de Colo Colo: “Impresionante”

ver también

Fernando Ortiz está maravillado con la hincha de Colo Colo: “Impresionante”

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del DT argentino con los albos será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Lee también
"Creo que se equivocaron de entrenador, yo soy el del..."
Colo Colo

"Creo que se equivocaron de entrenador, yo soy el del..."

Aún no dirige un partido y está maravillado con la hinchada de Colo Colo
Colo Colo

Aún no dirige un partido y está maravillado con la hinchada de Colo Colo

Tres puntos que Ortiz cambia en Colo Colo de inmediato: "No se asusta"
Colo Colo

Tres puntos que Ortiz cambia en Colo Colo de inmediato: "No se asusta"

El emotivo gesto que unió a Taylor Swift con una leyenda de la lucha libre
Redsport

El emotivo gesto que unió a Taylor Swift con una leyenda de la lucha libre

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo