La era de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo arrancó con todo. El argentino de 47 años ya fue presentado en sociedad ante los medios y tuvo su primer entrenamiento como flamante nuevo entrenador de los albos.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue el encargado de darle la bienvenida en las instalaciones del Estadio Monumental, donde instantes previos a la firma de contrato, le dio un notable discurso.

Y es que el timonel albo derechamente “arellanizó” a Fernando Ortiz, soltando importantes palabra para graficar a la clase de club al que está llegando. Mosa le quiso dejar en claro que no es cualquier equipo, sino que el más grande e importante del país.

ver también Los tres puntos que Fernando Ortiz cambiará en Colo Colo de inmediato: “No se va a asustar”

La “arellanización” de Aníbal Mosa a Fernando Ortiz

En el canal de YouTube de los albos subieron un registro de lo que fue el primer día de Ortiz, donde se pudo ver a Mosa decirle que “esta es una familia de 10 millones de integrantes. Esta institución tiene eso, un componente afectivo muy importante que de cierta manera nosotros acá tratamos de mantener”.

“Tiene que ver con la afectividad, la familia y la alegría que entregamos fin de semana a fin de semana. Es una institución transversal que tiene un componente popular, de gente de trabajo, esforzada y a la que le cuesta llegar a fin de mes. Esa es la base de Colo Colo”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Ahí Ortiz respondió en pocas palabras que “estoy muy agradecido y feliz”, a lo que Mosa contestó que “vamos a trabajar no más”.

Posterior a eso, el puertomontino le mostró a Ortiz los principales murales que están repartidos por varias zonas del Estadio Monumental. Desde el de David Arellano hasta el plantel campeón de la Copa Libertadores 1991 fueron visitados por ambos.

Fernando Ortiz ya tuvo sus primeros trabajos al mando del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Además, ese momento justo coincidió con la visita de un grupo de hinchas por el tour en el recinto. Ahí el flamante nuevo DT recibió algunos aplausos y avisos del importante club al que está llegando.

ver también Fernando Ortiz está maravillado con la hincha de Colo Colo: “Impresionante”

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del DT argentino con los albos será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.