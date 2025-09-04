El proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo ya está en marcha y en el Estadio Monumental se comienzan a ver los primeros frutos. El DT ha impuesto un giro radical en la interna, desde los entrenamientos al ambiente.

En los primeros días junto al Cacique se ha conocido que, a diferencia de lo que pasaba con Jorge Almirón, las prácticas se han extendido. Hasta dos horas y media ha estado trabajando el técnico con los jugadores, pero eso no ha sido lo único.

Si bien todavía es temprano, lo cierto es que el arribo del argentino ha cambiado las cosas en un plantel que estaba perdido. Así por lo menos lo revelaron desde la Ruca, donde detallaron que entró perfecto en la interna y le quita presión después de meses complicados.

Fernando Ortiz descomprime al camarín de Colo Colo

El arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo ha provocado importantes cambio. No sólo los tiempos de entrenamiento se han modificado, sino que también el ambiente en el camarín del Cacique.

Fernando Ortiz ha tenido un prometedor inicio de ciclo en Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Según reveló el periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM, el Tano le sacó la presión a los jugadores y ha dejado atrás la actitud que hubo en los últimos meses. “Está generando buenos ambientes”, enfatizó.

Eso no es todo ya que Fernando Ortiz se está ganando al plantel de Colo Colo. Esto en base al trato que ha tenido con cada uno y a su manera de ser, la que marca una diferencia importante a lo que era Jorge Almirón.

“Es bueno que me digan que entró muy bien en el grupo, que es buena onda y cercano“, remarcó el reportero albo. Sin duda una situación que ilusiona a los hinchas y que puede impactar de inmediato en el rendimiento.

Quedará esperar ahora para ver si es que todo esto se ve reflejado en la cancha. Más allá del ambiente, lo cierto es que el equipo no ha jugado bien y necesita con urgencia mostrar otra cara para salir de su crisis.

Fernando Ortiz sigue dando que hablar en sus primeros días al mando de Colo Colo. El Tano le ha dado un giro al Cacique para que pueda salir de su crisis y así tener un cierre de temporada mucho mejor a lo que ha sido el 2025.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz sigue trabajando con la mira puesta en su debut en la banca de Colo Colo. El Tano se estrenará en el Cacique en la definición de la Supercopa ante la U el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

Colo Colo volverá a la acción en la Liga de Primera luego de la Supercopa de Chile. El Cacique recibirá a Deportes Iquique el próximo 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

