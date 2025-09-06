La Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile está repleta de polémicas a solo una semana de su desarrollo. Mientras en Independencia no está ni ahí con recibir el partido, los azules han dejado en claro que no quieren jugar y que enviarán a sus juveniles si los obligan.

“Se debió haber jugado a comienzo de año, la U quiso jugar, se hicieron esfuerzos pero no se jugó. Se suspendió y después hubo presiones de la Garra Blanca (…) Si nos obligan a jugar la Supercopa, planteamos la idea de jugar con juveniles”, declaró Michael Clark, presidente de Azul Azul.

Pues bien, esta postura tuvo su respuestas desde el Cacique, donde no tuvieron miedo de catalogar como vergonzoso la posibilidad de que la U enfrente con canteranos este partido en el Santa Laura.

La dura crítica de Aníbal Mosa a la U

Fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tomó la voz al respecto en el Estadio Monumental, asegurando a los medios que “es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partido, no lo han hecho y hemos ido a jugar”.

“Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar”, agregó.

Colo Colo y la U definirán la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el mandamás albo volvió a lamentar que esta Supercopa no se definiera en partidos de ida y vuelta: “Nunca logré tener una respuesta con argumentos. Seguimos dándole vuelta, era la mejor alternativa, dándole a la gente y a la TV dos Superclásicos”.

“Nunca supimos cuál era la piedra en el zapato, pero a estas alturas lo más importante es que se haga el partido o nos vamos a ir quedando sin fechas”, concluyó Mosa.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

