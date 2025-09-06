La Supercopa 2025 está rodeada de polémicas a solo una semana de su desarrollo. Universidad de Chile dejó en claro que no quiere enfrentar a Colo Colo y ya avisó que está evaluando jugar con juveniles para llegar con descanso a su duelo con Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Además, la municipalidad de Independencia se ha encargado de decir en todos los tonos que no tiene deseos de que el partido se juegue en el Estadio Santa Laura.

En diálogo con ADN Radio el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, volvió a cuestionar que se realice el encuentro, asegurando que esto solo se trata de una tozudez del Delegado Presidencial y la ANFP.

“No están las condiciones para garantizar seguridad”

El edil de Independencia aseguró que “nadie quiere que el partido se juegue. Ni Colo Colo, ni la U, ni el municipio de Independencia. El Ministro Cordero también ha manifestado su preocupación por las obras que existen en el Santa Laura y el riesgo que tiene ese partido”.

“Yo he sido muy enfático en decir que no están las condiciones para garantizar seguridad en una final de Supercopa, pero la tozudez del Delegado Presidencial y la ANFP son posiciones contrapuestas”, agregó.

Para cerrar, Iglesias dejó en claro que “quienes tendrán que responder si hay hechos de violencia son el delegado y la ANFP”.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se deben enfrentar el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.