ver también La frase que puede lapidar la Supercopa: “Un estadio en obra no puede tener un partido”

Si bien parecía que todos los problemas que habían tenido para organizarla quedaban atrás, lo cierto es que la Supercopa de Chile sigue siendo un cacho. Colo Colo y la U de Chile deben verse las caras la próxima semana, pero aún hay incertidumbre sobre si terminará ocurriendo.

En el Romántico Viajero se han mostrado en contra de seguir con el encuentro ya que les ajustará el calendario en medio de su participación en Copa Sudamericana. Previo a conocer el fallo, desde el elenco estudiantil incluso amenazaron con jugar con juveniles, pero la ANFP no está ni ahí con lo que piensen.

Así por lo menos ha quedado claro este viernes, donde hubo un gesto clave de parte del ente rector del fútbol chileno que descarta cualquier chance de suspensión del duelo. Eso sí, la próxima semana se tomará una decisión definitiva al respecto.

La ANFP sigue avanzando con la Supercopa y deja a la U sin opciones de suspender

Pese a los reclamos y amenazas de la U, en la ANFP no piensan echarse para atrás con la Supercopa de Chile. Mientras Colo Colo entrena tranquilo y el Bulla insiste en suspender el encuentro, el ente rector del fútbol chileno avanza con la realización del evento.

La Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U sigue adelante. Foto: Photosport.

Si bien todavía faltan las últimas inspecciones la próxima semana y saber lo que pase con el recurso de protección que se impuso por la venta de entradas, la entidad al mando de Pablo Milad da un paso más. Fue a través de los canales oficiales que se realizó la convocatoria de prensa para el partido.

Publicidad

Publicidad

Los medios de comunicación ya están habilitados para realizar las gestiones para dicha jornada. Una situación que llega horas después de que saliera el fallo de la Conmebol por el choque de la U con Independiente en Copa Sudamericana, el que esperaban para plantarse firme en busca de la suspensión.

ver también Le ponen fecha a la decisión final de la ANFP con la Supercopa entre Colo Colo y la U

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que harán en el Centro Deportivo Azul. Ya programados para jugar con Alianza Lima, desde el Bulla han insistido en que no quieren jugar por la cercanía en las fechas. Eso sí, habrá más del plazo que pide la organización del torneo entre un partido y otro, por lo que no habría problemas.

Por su parte, en el Estadio Monumental se han mantenido en silencio al respecto sobre el duelo. Con el proceso de Fernando Ortiz recién arrancando, el Cacique se enfoca en entrenar para salir de su crisis y llegar bien a la próxima semana para enfrentar a su archirrival.

Publicidad

Publicidad

La U recibe un nuevo portazo de parte de la ANFP en su deseo de suspender la Supercopa. El Romántico Viajero deberá enfrentar a Colo Colo en la definición de un título que se viene aplazando desde febrero.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Por ahora, la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U se mantiene en pie para la ANFP. El duelo entre el Cacique y el Bulla está programado para el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

ver también La Supercopa en duda: hincha de U de Chile presentó recurso de protección por la venta de entradas

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y la U en el torneo?

Colo Colo y la U deben jugar la Supercopa antes de pensar en la Liga de Primera. Mientras el Cacique recibe a Deportes Iquique el 26 de septiembre desde las 19:00 horas, el Bulla visita a Deportes La Serena el 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

Publicidad