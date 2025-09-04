Como si sus años no estén siendo lo suficientemente complicados, Colo Colo y la U de Chile suman un problema más. La Supercopa de Chile sigue sin poder jugarse desde febrero y, cuando parecía que todo estaba listo, otro dolor de cabeza apareció.

El Romántico Viajero está esperando por la resolución de la Conmebol luego de los incidentes en su visita a Independiente por Copa Sudamericana. Desde el elenco estudiantil avisaron que, si les ajustan mucho el calendario, no quieren jugar e incluso amenazaron con hacerlo con juveniles.

La situación no ha caído nada de bien en la ANFP, donde se han plantado firmes con la idea de seguir adelante con el encuentro. Sin embargo, lo cierto es que ese no es el único problema que están enfrentando.

La ANFP espera la última inspección para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Más allá del deseo de querer jugar la Supercopa el 14 de septiembre, la ANFP tiene un gran problema por delante. El Estadio Santa Laura, recinto que albergará el duelo, está teniendo una remodelación de luminarias que tiene obras en curso y que todavía no se terminan.

Los trabajos en el Estadio Santa Laura complican la Supercopa entre Colo Colo y la U. Foto: Cedida.

Esto es algo que ya preocupa a las autoridades, donde han sido enfáticos en señalar que no se puede jugar en esas condiciones. Es por ello que en el ente rector del fútbol chileno se mueven rápido para tratar de encontrar una solución y ya hay fecha.

Según reveló Radio ADN, desde la ANFP se fijaron un plazo para confirmar la realización del encuentro por este problema. Esto será el próximo jueves 11 de septiembre, cuando se haga la evaluación entre la delegación presidencial, Carabineros y la entidad.

Eso no es todo, ya que con la idea de ir evaluando día a día y de meter un poco más de presión a la empresa a cargo de los trabajos, habrá una visita previa. Específicamente, será el lunes 8 de septiembre cuando se vaya a evaluar cómo están las cosas de cara al día D.

De esta forma, quedará esperar para ver si es que las cosas avanzan bien o si hay problemas para llevar a cabo el duelo. Esto, sin contar aún la negativa del Bulla de presentarse a jugar si es que sigue vivo en la Copa Sudamericana.

La Supercopa de Chile sigue generando una serie de dolores de cabeza a la ANFP. Colo Colo y la U ruegan para que se encuentre una solución que deje contento a todos, mientras los hinchas piden que ese acabe el show de una vez por todas.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Mientras esperan por lo que pase con la Supercopa, Colo Colo y la U trabajan con la mira puesta en la Liga de Primera. Mientras el Cacique recibirá a Deportes Iquique el 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, el Bulla visitará a Deportes La Serena el 28 de septiembre desde las 15:00 horas.

