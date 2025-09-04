Todo apunta a que Universidad de Chile clasificará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras el escándalo en el partido ante Independiente, pero la Conmebol aún no da a conocer su veredicto.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol escuchó los descargos de ambos clubes y está definiendo el caso, sin embargo, lo más probable es que sea a favor de los azules.

En Azul Azul están pendientes a lo que digan desde el ente con sede en Luque y la U espera ser el rival de Alianza Lima en cuartos de final.

José Ramón Correa y el veredicto de la Conmebol

Uno de los personajes fundamentales en el caso que están dirimiendo en Paraguay es el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, quien confía en una decisión favorable para el equipo chileno.

El jurista conversó con radio Pauta y adelantó que espera que este mismo jueves aparezca la resolución oficial.

La U espera clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

“No hay una fecha. El Tribunal podría resolver en cualquier minuto, pero por un tema práctico todo indica que debiese ser hoy día (jueves) y la razón es bastante simple: es porque estamos encima de la primera llave de los cuartos de final”, dijo el abogado laico.

Universidad de Chile espera un fallo favorable y así medirse ante Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.