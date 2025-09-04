En Argentina ya se están dando por vencidos con el fallo de Conmebol, dejando en claro que está la gran opción que le den el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Universidad de Chile y eliminen a Independiente.

En ese sentido, el medio “Muy Independiente” volvió a realizar descargos de lo que pasó esa noche en Avellaneda, donde aseguran que la defensa de la U inventó una historia para llevar a Conmebol y contarla como verdad.

En ese sentido, apuntan a los testimonios de Marcelo Díaz y Gustavo Álvarez por inventar descaradamente en sus relatos de los hechos de violencia: “Les nace mentir desde adentro”.

“En Chile dan por sentado que la U va a jugar cuartos de final. Tienen una realidad paralela de lo que pasó. Supongo que no deben tomar parte de lo que Independiente redacta, porque crearon una realidad paralela”, se descargaron.

Gustavo Álvarez también es apuntado por los argentinos. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dicen en Argentina de U de Chile?

Los medios argentinos siguen tratando de salvar la defensa de Independiente ante Conmebol, dejando de lado los graves problemas de seguridad del cuadro argentino, que desencadenaron los hechos que dieron la vuelta al mundo.

En ese sentido, ahora apuntan a las palabras del Chelo Díaz y del entrenador argentino de los azules, a quien acusan de inventar historias que sirvan para el relato que la U llevó a Conmebol.

“En un momento dije que me dio vergüenza lo de Grindetti, también de Marcelo Díaz, Gustavo Álvarez, que se abstrajeron de lo que pasó ya que en la entrada en calor y vieron lo que pasaba”, explican.

“¿Fue una estrategia? ¿Bajamos este discurso o les nace de adentro mentir tanto?. Este tipo le miente a la cámara y no se les mueve una arruga”, reventaron en sus explicaciones.

