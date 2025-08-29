Universidad de Chile intenta dar la vuelta de página de lo vivido en el cancelado encuentro ante Independiente por la Copa Sudamericana, con la previa del Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental.

Fue el técnico Gustavo Álvarez el que sacó la voz por el camarín de los azules, dejando en claro que el momento que pasaron con sus hinchas fue de máxima tensión.

En ese sentido, reveló lo que pasaron como grupo, donde fueron encerrados dentro del camarín, además que les cortaron la comunicación para enterarse, por ejemplo, de sus seres queridos.

En una dramática situación, también sinceró lo que pasó con su familia y su pequeño hijo, quienes fueron amenazados cuando quedaron al lado de hinchas de Independiente.

Gustavo Álvarez pasó el susto de su vida con su familia en Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué contó Álvarez sobre el partido con Independiente?

Gustavo Álvarez habló por primera vez públicamente tras los vergonzosos hechos de violencia ante Independiente por la Copa Sudamericana, donde incluso denunció que su familia fue brutalmente amenazada.

“Sí, fue difícil porque es inevitable seguir hablando del tema, lo de esa noche fue una locura y eso no tiene explicación racional. Tengo un hijo de 9 años que estaba en la cancha, fue encerrado en un palco por más de una hora con hinchas de otro equipo amenazándolo. Cuando nos volvimos a ver me hizo preguntas que no tuve respuestas. “, explicó el entrenador.

Una situación que hizo complejas esas horas sin saber de sus seres queridos, además por lo que pasaba con los hinchas, donde apunta que tampoco tenían comunicación.

“Imagine lo difícil que es enfocarse y nos hace replantearse todo. Nosotros por ese motivo pedimos suspender partido contra Everton por factor emocional y segundo por respeto teníamos hinchas que hasta estaban desaparecidos y no podía seguir el circo. El show no debe continuar”, destacó.

