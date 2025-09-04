La era de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo ya está en marcha y ha dado que hablar en sus primeros días. El DT llegó el lunes para ser presentado y desde el martes que trabaja con todo junto al plantel.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención son la duración e intensidad de los entrenamientos. El técnico, a diferencia de Jorge Almirón, ha tenido largas jornadas de prácticas con sus pupilos, en las que les ha sacado el jugo.

La situación tiene más que ilusionados a los hinchas, por lo que el club decidió mostrar una pincelada de lo que está pasando en el Estadio Monumental. A través de un video, el club reveló detalles de los trabajos en la Ruca, donde destaca el rol que están teniendo los más jóvenes.

Así son los entrenamientos de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz ha tenido intensos primeros días como técnico de Colo Colo. El Tano llegó a la banca del Cacique y de inmediato le dio un giro a todo lo que estaba pasando con Jorge Almirón, cambiando metodologías de trabajo tanto en tiempos como en entrega.

Fernando Ortiz tiene trabajando con todo al plantel del Cacique. Foto: Colo Colo.

Luego de todo lo que se ha conocido durante esta semana, el Eterno Campeón decidió mostrar parte de lo que está ocurriendo en el Estadio Monumental. A través de un video, se ve cómo les saca el jugo a sus pupilos para salir del mal momento.

En las imágenes se puede ver a jugadores como Arturo Vidal, Javier Correa y Marcos Bolados dándolo todo, como hace tiempo no pasaba. Sin embargo, es otro el detalle que ha llamado la atención de los hinchas.

Figuras jóvenes como Leandro Hernández y Eduardo Villanueva son parte del registro. Sin duda una señal clara de que están teniendo más protagonismo del que les daba Jorge Almirón y que ilusiona cada vez más al pueblo albo.

Además de los aplausos que repartió el argentino a sus dirigidos, también hay otros nombres como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez como los destacados. Un estilo que busca cosechar frutos para la recta final del año.

Fernando Ortiz está entrenando sin descanso a Colo Colo para sacarlo de la crisis. El Tano quiere dar un golpe de autoridad de inmediato y le hace notar al Cacique que, si no trabajan al máximo, no tendrán espacio.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Colo Colo entrena con todo para lo que será el esperado debut de Fernando Ortiz en la banca. El Tano hará su estreno con el Cacique el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, cuando enfrenten a la U en la definición de la Supercopa de Chile.

