Después de todo el show que significó poder programarla, la Supercopa de Chile suma una nueva polémica. La U de Chile no quiere jugar el partido ante Colo Colo al no saber bien cómo quedará su calendario.

El Romántico Viajero está esperando el veredicto de la Conmebol luego de los incidentes ante Independiente en Argentina. Si las cosas resultan como se ha especulado, el Bulla deberá jugar lo que queda del duelo ante el Rojo, lo que ajustaría mucho sus tiempos. Incluso clasificando, deberían jugar con Alianza Lima en pleno 18, lo que tiene preocupado al pueblo azul.

En las últimas horas el reclamo de parte del elenco estudiantil se formalizó con los dichos de Michael Clark, quien aseguró que no piensan jugar. Ante esto, desde la ANFP tomaron una drástica postura y se la cantaron clara, avisando que hay sólo un motivo por el que podría postergarse el duelo.

La U le prende velas a la Conmebol para que la ANFP suspenda la Supercopa

El reclamo de la U por la Supercopa y su programación está generando un terremoto en Quilín. La negativa del Bulla a jugar si es que sigue con vida en Copa Sudamericana tiene muy atento al ente rector del fútbol chileno, desde donde no cambiarán sus planes por ahora.

La U y Colo Colo deben verse las caras en la Supercopa, pero el Bulla no la quiere jugar si avanza en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El periodista Eduardo Figueroa reveló en Los Tenores de Radio ADN que la ANFP no está ni ahí con las quejas del elenco estudiantil. “La Supercopa se juega sí o sí, se están vendiendo entradas y se avanza en la logística”.

Publicidad

Publicidad

De hecho, desde la entidad se defienden acusando a la U de saber las condiciones en las que se programaría el duelo. “Dicen desde Quilín que cuando se juntaron con todas las partes, clubes incluidos, se les dijo que era el 14 de septiembre y ambos estuvieron de acuerdo“.

“La ANFP dice que antes del partido con Independiente, se conversó con Conmebol, se le planteó que la Supercopa se jugaría el 14 y que por favor los programaran con la mayor distancia de ese partido, por eso sería el 18 de septiembre“, añadió.

ver también ¿No se juega? U. de Chile amenaza con jugar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo

De hecho, el reportero enfatizó en que el ente rector del fútbol chileno tiene todas las de ganar en este caso. “Dentro de los reglamentos, la ANFP tiene todo el respaldo. La Conmebol dice que no se puede programar un partido oficial 72 horas antes de un duelo internacional y acá son cuatro días antes. Están resguardados reglamentariamente“.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, avisó que hay sólo una razón por la que las cosas se postergaría. “La postura es que el partido se juega sí o sí el 14 de septiembre. ¿Qué puede hacer variar esto? Que se jueguen los minutos que faltan del partido con Independiente el 12, sería la única manera que no se realice“.

Finalmente, remarcó que si la U debe disputar lo que resta de encuentro ante el Rojo por Copa Sudamericana, debe ser en esa fecha en específico. “Si se juega el 10 o el 11, no se mueve y se juega“, sentenció.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y la U en la Liga de Primera?

Colo Colo y la U tendrán que esperar algunos días para volver a la acción en la Liga de Primera. Mientras el Cacique recibe a Deportes Iquique el 26 de septiembre desde las 19:00 horas, el Bulla visita a Deportes La Serena el 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Sin espacio a la flojera: Fernando Ortiz le saca el jugo al plantel de Colo Colo

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones