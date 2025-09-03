Universidad de Chile vive horas de alta expectación en medio de su espera por el fallo de la Conmebol. Tanto los azules como Independiente realizaron sus alegatos tras todo el escándalo que se vivió en Avellaneda el pasado miércoles 20 de agosto.

Pese que todavía no hay nada oficial en torno a una decisión del ente rector del fútbol sudamericano, en las últimas ha trascendió un posible primer castigo contra la U por el mal comportamiento de sus hinchas en el Estadio Libertadores de América.

Esta sanción iría directo contra la afición de la U y el bolsillo de Azul Azul, ya que hablamos de varios años en que la escuadra universitaria jugaría sin público ni de local ni de visita en torneos Conmebol.

ver también Independiente invoca a Chiqui Tapia contra U de Chile en Conmebol: “Lo mantenemos al día”

Adelantan feroz sanción contra la U de la Conmebol

De acuerdo al reporte entregado por el periodista Eduardo Figueroa de ADN Radio, la U pasaría de esta llave ante Independiente para jugar con Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero con un costo altísimo.

“Nos ha llegado información extraoficial y no confirmada. Me lo envía alguien que conoce de estos temas, es confiable. Fuera Independiente, avanza la U sin público visitante ni local por cuatro años. Juega la U contra Alianza el 25 en Coquimbo”, detalló el comunicador.

Universidad de Chile podría estar varios años sin poder jugar con sus hinchas en torneos de la Conmebol. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, la U estaría siendo sancionada con cuatro años sin poder jugar con sus hinchas en torneos de la Conmebol, ya sea como local o visitante fuera del país.

Lo peor es que si este castigo se materializa, la U podría pasar su centenario en 2027 jugando torneos internacionales a puertas cerradas, un verdadero mazazo para lo que debería ser un año de festejo para los laicos.

ver también ¿A Coquimbo los pasajes? Adelantan la resolución que da por ganador a U de Chile contra Independiente

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.

Publicidad